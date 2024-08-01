Відмова від проходження ВЛК: що чекає на військовозобов’язаних, які проігнорують медичний огляд

В умовах воєнного стану проходження військово-лікарської комісії — обов’язкова умова для багатьох військовозобов’язаних громадян України. Однак не завжди умови її проведення можуть бути відповідними. Звідси з’являється запитання, чи законна відмова від проходження ВЛК, і яка відповідальність за це передбачена.

Відмова від проходження ВЛК — які можуть бути наслідки

Насамперед важливо розуміти, що пройти ВЛК потрібно в зазначені терміни після того, як отримуєш повістку на відповідну процедуру. При цьому під час оновлення даних не потрібно йти до лікарів на перевірку.

В умовах воєнного стану військовозобов’язані, після отримання повістки, мають пройти огляд у хірурга, терапевта, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога, психіатра, а також лікарів інших спеціальностей за медичними показаннями.

Водночас варто розуміти, що оновити дані та отримати висновок ВЛК — це два окремих види обов’язків, які передбачені законом. Про це пише Міноборони України.

За невиконання цих обов’язків передбачена відповідальність. Так, відповідно до наказу № 402 Міноборони України Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, громадяни мають проходити обов’язковий медичний огляд, якщо вони приписані до призовних дільниць чи тільки збираються це зробити.

Водночас відмовитися від ВЛК військовозобов’язаним закон не забороняє, але встановлює за це відповідальність. Зокрема йдеться про накладання штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень на особу, яка отримала повістку для проходження медичної комісії, але не зробила цього у відповідні терміни.

На те, щоб сплатити кошти, людина має 15 днів. Якщо вона цього не зробить, виконавча служба може стягнути оплату примусово, у подвійному розмірі від суми штрафу. Також разом зі штрафом необхідно буде сплатити виконавчий збір.

Втім, існують законні підстави все ж таки відмовитись від перевірки. Серед них, зокрема, порушення процедури проходження ВЛК чи примусовий медогляд.

Також існують випадки, коли вже чинні військові мають пройти військово-лікарську комісію після поранення, але з різних причин хочуть відмовитися від цієї процедури. На це вони мають право, але про відповідне рішення захисники мусять сповістити командира чи начальника військової частини, який направив цю особу на медичний огляд.

Крім того, існує можливість оскаржити рішення ВЛК. Читай пояснення адвоката, як це можна зробити.

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