Штрафи за непроходження ВЛК: чи випишуть їх тим, хто оновив дані, але не проходив медкомісію

Телеграм-каналами та деякими інформаційними джерелами поширюється інформація, що на військовозобов’язаних, які оновлюють дані в ЦНАПі або у Резерв+ можуть накладати штрафи за непроходження ВЛК. Чи відповідає це дійсності — читай у матеріалі.

Чи будуть накладати штрафи на військовозобов’язаних, які не пройшли ВЛК: пояснення Міністерства оборони України

На офіційній сторінці Міністерства оборони України у Телеграм-каналі виклали коментар щодо тих інсинуацій, які нині активно бродять по інформаційних сайтах та соцмережах.

Відомство відповідає на них власним коментарем. В ньому зазначено, що оновити дані та пройти медогляд для визначення ступеня придатності до проходження військової служби має кожний військовозобов’язаний. Та є нюанс:

Міністерство оборони наголошує, що при поновленні даних не вимагають проходити військово-лікарську комісію. Документ про ВЛК потрібний, якщо отримав на її проходження повістку.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк пояснив:

Оновлення громадянами даних і проходження медогляду з метою визначити ступінь придатності до військової служби — це два окремих види обов’язки.

Обидва регламентуються новим Законом про мобілізацію.

Тож після оновлення даних в ЦНАПі чи Резерв+ немає причини чекати на штраф за непроходження медкомісії.

Але, якщо після отримання повітки на проходження медичної комісії військовозобов’язаний у певний термін не пройшов її — нарахування штрафу можливе.

Хто ризикує заплатити штраф за непроходження ВЛК, навіть якщо не отримав на медкомісію повістки

Адвокат Андрій Новак порталу Volynnews пояснив, що:

Пройти ВЛК без будь-якої повістки на неї мають люди, які раніше отримали статус обмежено-придатних.

Такі зміни відбулися з 4 травня 2024 року. Вони діють згідно з наказом 402 Міністерства оборони, за яким медкомісії тепер позбавлені права надавати військовозобов’язаному такий статус. Тож ці люди проходитимуть медогляд знову за новими правилами.

Ті, хто мали статус обмежено придатних мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Комісія вирішить, до якої категорії їх тепер віднести.

Після проходження медогляду військовозобов’язаний може отримати статус:

придатний;

придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК тощо

непридатний з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний;

непридатний з повторним проходженням ВЛК через 6-12 місяців.

Потенційні призовники, які мали статус обмежено придатних, якщо не пройдуть ВЛК, дійсно можуть потрапити під штрафні санкції.

Також питання щодо обов’язкового проходження медогляду можуть виникнути стосовно чоловіків, які мають статус ВПО і військові документи яких були остаточно втрачені.

Раніше ми розповідали, чи продовжать термін оновлення даних — що відомо.

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