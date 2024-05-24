VIN-код, штрих-код та QR-код військовозобов’язаного: чи обов’язково їх отримати після оновлення даних

Про те, що військовозобов’язаний оновив дані, нині свідчитиме вклеєний в його військовий квиток штрих-код. Але скоро з’явиться іще один різновид доступу до електронних документів — QR-код. В чому між ними різниця і чи обов’язково отримати ці коди — розбираємося в матеріалі.

Цифровізація військово-облікових документів значно полегшує життя усім: і ТЦК, і самим військовозобов’язаним. Особливо під час перевірки даних.

Поліція, або члени ТЦК просто зчитують код — і отримують доступ до електронних війково-облікових документів. Зручно, швидко, без зайвих питань.

Про VIN-код, штрих-код та QR-код доступу до війково-облікових документів розповімо докладніше. Як їх отримати? І чи потрібен їх мати кожен військовозобов’язаний?

Що таке VIN-код і хто його присвоює

VIN-код — це індивідуальний номер з 19 цифр, який надається військовозобов’язаному після оновлення ним даних та походження ВЛК.

Він присвоюється у реєстрі Оберіг та у графічному вигляді штрихкоду вклеюється у військовий квиток. Штрих-код під час зчитування відображає повну інформацію про військовозобов’язану людину. Як отримати ВІН-код (VIN-код) Під час оновлення даних в ТЦК військовозобов’язаного ставлять на облік в електронну базу Оберіг, вводять особисті дані: місце та дату народження, місце реєстрації та роботи, сімейний стан, військово-облікову спеціальність, наявність чи відсутність досвіду служби, відстрочки, бронювання. Військовозобов’язаний проходить ВЛК. Після цього співробітники ТЦК або СП формують та видрукують ВІН-код. У графічному вигляді штрих-кода його вклеюють у військовий квиток або інший військово-обліковий документ. ВІН-код потрібен й для виїзду за кордон (якщо військовозобов’язаний має на це право). Вклеювання штрих-коду у документи формально не є обов’язковим, оскільки при оновленні військово-облікових даних у ЦНАПі чи в застосунку Резерв+ його не видають, але така актуалізація також відповідає вимогам закону. QR-код військовозобов’язаного: де, коли і як отримати За повідомленням на сайті Міноборони з 18 червня в застосунку Резерв + також з’явиться QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. QR-код — це ідентифікатор електронного військового квитка, який надає доступ до даних військовозобов’язаного. QR-код дозволить його власнику не носити з собою військовий квиток. Наразі в додатку Резерв+ та на інших ресурсах, за допомогою яких можна оновити персональні дані, відсутня технічна можливість додати двовимірний штрих-код (QR-код).

З 18 червня QR-код має автоматично з’явитися в застосунку Резерв+ після того, як військовозобов’язаний оновить персональні дані та створить електронний військовий квиток.

В яких застосунках буде зберігатися QR-код

Після того, як функціонал додатка Резерв+ доповнять, військовий документ в електронній формі разом з QR-кодом можна буде пред’явити для сканування в застосунку Резерв+ або в Дії.

Кому потрібний QR-код

Наразі кожен українець сам вирішує: письмовим чи електронним квитком користуватися. QR-код потрібний тим військовозобов’язаним, які вирішили користуватися електронним квитком. Без цього коду перевірити інформацію про особу неможливо.

Як співвідносяться між собою VIN-код, штрих-код, який почали вклеювати у військовий квиток раніше, та QR-код

За даними УП. Життя, яке отримало консультацію юристів, ті припускають, що вклеювання штрих-коду регламентується внутрішнім документом ТЦК, який не доступний для ознайомлення.

Штрих-код надає доступ до даних військовозобов’язаного у реєстрі Оберіг. А QR-код — в електронній базі Резерв+. VIN-код також доступний в застосунку Резерв+.

Штрих-код код будуть вклеювати до документа, поки не з’явиться можливість створення електронних військово-облікових документів у застосунку Резерв+. Доступ до даних в Резерв+ відбуватиметься через QR-код.

Раніше ми писали про те, як оновити дані військовозобов’язаним через ЦНАП, ТЦК, Резкрв+.

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