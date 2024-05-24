VIN-код, штрих-код и QR-код военнообязанного: обязательно ли их получить после обновления данных

О том, что военнообязанный обновил данные, будет свидетельствовать вклеенный в его военный билет штрих-код. Но сейчас появляется еще одна разновидность доступа к электронным документам — QR-код. В чем между ними разница и обязательно ли получить эти коды — разбираемся в материале.

Цифровизация военно-учетных документов значительно облегчает жизнь всем: и ТЦК, и военнообязанным. Особенно при проверке данных.

Полиция или члены ТЦК просто считывают код — и получают доступ к электронным военно-учетным документам. Удобно, быстро, без лишних вопросов.

VIN-код, штрих-код и QR-код доступа к военно-учетным документам — как получить их? И нужны ли они каждому военнообязанному?

Что такое VIN-код и кто его присваивает

VIN-код — это индивидуальный номер из 19 цифр, который предоставляется военнообязанному после обновления им данных и происхождения ВЛК.

Его графическое воплощение — штрих-код в ТЦК вклеивают в военный билет.

Штрихкод во время считывания отображает полную информацию о военнообязанном человеке.

Он присваивается в реестре Оберег.

Как получить VIN-код

При обновлении данных в ТЦК военнообязанного ставят на учет в электронную базу Оберег, вводят личные данные: место и дату рождения, место регистрации и работы, семейное положение, военно-учетную специальность, наличие или отсутствие опыта службы, отсрочку, бронирование. Военнообязанный проходит ВЛК. После этого сотрудники ТЦК или СП сформируют VIN-код и напечатают его в виде штрих-кода и вклеят в военный билет или другой военно-учетный документ.

Вин-код нужен и для выезда за границу (если военнообязанный имеет на это право).

Вклеивание штрих-кода в документы формально не обязательно, поскольку при обновлении военно-учетных данных в ЦНАПе или в приложении Резерв+ его не выдают, но такая актуализация также соответствует требованиям закона.

QR-код военнообязанного: где, когда и как получить

По сообщению на сайте Минобороны с 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который, представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

QR-код — это идентификатор электронного военного билета, который предоставляет доступ к данным военнообязанного.

QR-код позволит его владельцу не носить с собой военный билет.

В настоящее время в приложении Резерв+ и на других ресурсах, с помощью которых можно обновить персональные данные, отсутствует техническая возможность добавить двумерный штрих-код (QR-код).

С 18 июня QR-код должен автоматически появиться в приложении Резерв+ после того, как военнообязанный обновит персональные данные и создаст электронный военный билет.

В каких приложениях будет храниться QR-код

После того как функционал приложения Резерв+ дополнят, военный документ в электронной форме вместе с QR-кодом можно будет предъявить для сканирования в приложении Резерв+ или Дия.

Кому нужен QR-код

Пока каждый украинец сам решает: письменным или электронным билетом пользоваться. QR-код нужен военнообязанным, которые решили пользоваться электронным билетом. Без этого кода проверить информацию о личности невозможно.

Как соотносятся между собой VIN-код, штрих-код, который начали вклеивать в военный билет раньше и QR-код

По данным УП. Жизнь, которая получила консультацию юристов, вклеивание штрих-кода регламентируется внутренним документом ТЦК. Он не доступен для ознакомления.

Штрих-код предоставляет доступ к данным военнообязанного в реестре Оберег. А QR-код — в электронной базе Резерв+. VIN-код после обновления данных также доступен в Резерв+.

Штрих-код код будет вклеиваться в документ, пока не появится возможность создания электронных военно-учетных документов в приложении Резерв+.

Доступ к данным в “Резерв+” будет происходить через QR-код.

Ранее мы писали о том, как обновить данные военнообязанным через ЦНАП, ТЦК, Резкрв+.

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