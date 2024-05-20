Как обновить данные военнообязанным через ЦНАП, ТЦК и Резерв+

С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает, в частности, обновление данных всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней.

Обновить свои данные военнообязанные украинцы могут тремя путями: через ЦНАП, ТЦК и посредством приложения от Минобороны Резерв+.

Детальнее о каждом варианте, рассказываем далее в материале.

Как обновить данные через Резерв+

Приложение от Минобороны Резерв+ доступно для скачивания для iOS и Android.

Для того чтобы обновить свои данные через Резерв+, нужно загрузить приложение, авторизироваться через BankID или Дія.Підпис и указать (обновить) следующие данные:

номер телефона;

электронная почта;

фактический адрес проживания.

Другие данные, такие как ФИО и паспортные данные, будут приложены в приложении автоматически.

Как обновить данные через ЦНАП

Чтобы разгрузить ТЦК и СП, Минцифры разработали возможность обновить данные военнообязанных ЦНАП.

В ближайшем к тебе ЦНАПе можно обновить:

номер телефона;

фактическое место жительства;

адрес электронной почты (не обязательно).

С собой следует взять паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и телефон.

Администратор внесет эти данные в электронную систему, а информация автоматически подтянется в реестр Оберіг.

Как обновить данные военнообязанным в ТЦК и СП

Обновить данные можно также в офлайн режиме через ТЦК и СП. Для этого с собой нужно взять следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

удостоверение водителя (при наличии);

документ, подтверждающий право на отсрочку (если такое право есть).

Как обновить данные за границей

Военнообязанные украинские мужчины, что находятся за рубежом, также должны обновить свои данные до 16 июля. Сделать это можно через личный кабинет, обновив следующие данные:

ФИО;

дату рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

серию или номер паспорта гражданина Украины.

Внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.

Также обновить данные можно, сообщив свои данные в ТЦК на электронную почту.

Сообщить нужно следующие данные:

адрес проживания;

место работы;

номер телефона;

адрес электронной почты.

Граждане Украины за границей могут получить военно-учетный документ также при актуализации данных через консульство.

Что будет, если не обновить свои данные в ТЦК и какая за это ожидает ответственность, мы рассказывали в нашем другом материале.

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