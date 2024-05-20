Как обновить данные военнообязанным через ЦНАП, ТЦК и Резерв+

С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает, в частности, обновление данных всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней.
Обновить свои данные военнообязанные украинцы могут тремя путями: через ЦНАП, ТЦК и посредством приложения от Минобороны Резерв+.
Детальнее о каждом варианте, рассказываем далее в материале.
Приложение от Минобороны Резерв+ доступно для скачивания для iOS и Android.
Для того чтобы обновить свои данные через Резерв+, нужно загрузить приложение, авторизироваться через BankID или Дія.Підпис и указать (обновить) следующие данные:
Другие данные, такие как ФИО и паспортные данные, будут приложены в приложении автоматически.
Чтобы разгрузить ТЦК и СП, Минцифры разработали возможность обновить данные военнообязанных ЦНАП.
В ближайшем к тебе ЦНАПе можно обновить:
С собой следует взять паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и телефон.
С собой следует взять паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и телефон.
Администратор внесет эти данные в электронную систему, а информация автоматически подтянется в реестр Оберіг.
Обновить данные можно также в офлайн режиме через ТЦК и СП. Для этого с собой нужно взять следующие документы:
Военнообязанные украинские мужчины, что находятся за рубежом, также должны обновить свои данные до 16 июля. Сделать это можно через личный кабинет, обновив следующие данные:
Внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.
Внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.
Также обновить данные можно, сообщив свои данные в ТЦК на электронную почту.
Сообщить нужно следующие данные:
Граждане Украины за границей могут получить военно-учетный документ также при актуализации данных через консульство.
Что будет, если не обновить свои данные в ТЦК и какая за это ожидает ответственность, мы рассказывали в нашем другом материале.
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