Дипладения: уход, посадка и размножение капризной королевы комнатных лиан

Дипладения (мандевилла) — род цветочных вьющихся растений, которые в природе можно встретить в Южной и Центральной Америке. Это капризное и требовательное растение, но если следовать рекомендациям специалистов, то это растение подарит тебе невероятной красоты цветы и создаст в квартире тропический райский уголок.

Читай о правилах ухода за цветком диплодении, методах посадки и размножения, как обеспечить обильное цветение — в нашем материале.

Всего род дипладении включает более 120 видов, среди которых есть одно- и многолетние растения.

В обиходе дипладению иногда называют бразильским бальзамином или жасмином, мексиканским деревом любви и боливийской розой.

Дипладения: уход в домашних условиях

Выращивание мандевилы предполагает создание для нее условий, близких к тропическим: освещение должно быть ярким, иначе лиана не достигнет пика своей привлекательности.

Больше всего растению подходят подоконники, которые выходят на восток или на запад.

Оптимальная температура для дипладении — 13 ºC зимой и 18-26 ºC летом. Если температура будет выше, то окраска цветков станет только ярче и насыщеннее.

Дипладения нуждается в свежем воздухе, поэтому настройся на частое проветривание помещения, однако сквозняки в пользу растения не пойдут. Летом цветок можно держать на балконе, веранде и даже в саду, защитив его от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Полив дипладении

Как и любой другой представитель тропической флоры, лиана дипладения нуждается в обильном поливе.

Как только земля в горшке просохнет на глубину 1,5 см, цветок поливают теплой водой. В основном это делают 2-3 раза в неделю, но в жару полив осуществляют 1-2 раза в день. С начала осени полив сокращают, однако нужно следить, чтобы комнатная дипладения от недостатка влаги не начала терять листву.

Цветок дипладении: подкормка

Уход за мандевилой предусматривает обязательные подкормки. Чтобы росли глянцевые листья, растение нуждается в азотных удобрениях, но как только цветок начнет формировать бутоны, ему потребуются калийно-фосфорные подкормки. Удобрения используют в жидком виде один раз в неделю с марта по август. В зимний период дипладению не подкармливают.

Дипладения: уход и пересадка

Дипладения хорошо будет расти в слабо кислой и рыхлой почве. Состав земляной смеси: торфяная земля, перегнойная земля, крупнистый песок в равных пропорциях. Также обязателен хороший дренаж.

Дипладении требуется ежегодная весенняя пересадка. Для этого берут объемный и глубокий горшок размером до 30 см. Молодые экземпляры в случае необходимости пересаживают даже два раза в год. Более взрослым растениям можно изменить только верхний слой почвы.

Обрезка дипладении

Цветы в дипладении появляются только на молодых побегах. В начале весны нужно провести обрезку стеблей, а также эту процедуру нужно повторить после цветения — это обеспечит более обильное цветение в следующем году.

У молодых растений верхушки прищипывают. Если дипладению выращивают в виде лианы, то обрезают только боковые ветви, а главный стебель оставляют.

Размножение дипладении

Дипладения размножается стеблевыми черенками, отводками и семенами.

Как размножить дипладению черенками

С середины весны и до середины лета дипладению можно размножить черенками. За черенки весной берут верхушки молодых побегов, а летом отрезки зрелых одревесневших побегов.

Укоренившиеся черенки высаживают в небольшие стаканчики, углубляя до первых двух листочков. Торфяная почва должна быть увлажненной. Затем черенки убирают в теплое место и обеспечивают полив в поддон. Приблизительно через 30 дней черенки отращивают корневую систему, после чего их высаживают в постоянный контейнер. Черенки легко дадут корни, если все сделать правильно.

Как вырастить дипладению из семян

Семена высевают в слабокислый торфяной субстрат весной. Для быстрого и равномерного прорастания семян емкость ставят в хорошо освещенное и теплое место (+22°C). Первых ростков придется ждать примерно 2-4 месяца, причем в течение всего этого времени необходимо регулярно поливать посевы. После того как в рассаде дипладении сформируется по 2 настоящих листочка, проводят пикирование сеянцев в индивидуальные стаканчики с дренажными отверстиями. Через некоторое время, когда кустики подрастут, их пересаживают в постоянную емкость.

Как размножить дипладению отводками

Размножение отводками часто используется садоводами. Суть такого размножения состоит в стимулировании роста корней на стебле до того, как отделить часть стебля от материнского растения.

При использовании размножения отводами важно подобрать побеги, место и создать условия, при которых будут формироваться прочные корешки и новые побеги.

Дипладения уход: видео

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