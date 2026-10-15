Как ухаживать за рождественником, чтобы он зацвел на зимние праздники

Простое в выращивании комнатное растение шлюмбергера (по-народному рождественник, или декабрист) украшает собой много подоконников. Наверное, каждый из нас видел этот цветок вживую, хотя и не все хорошо знают его название. Особенность этого растения в том, что период активного цветения приходится на зимние праздники, поэтому в англоязычной среде шлюмбергера называют рождественским кактусом, а у нас — рождественником.

Как ухаживать за рождественником, чтобы он обильно цвел, рассказываем в нашем материале.

Как ухаживать за рождественником в домашних условиях

Рождественник относится к эпифитным кактусам и ухаживать за ним довольно легко. Это растение происходит из тропических лесов, поэтому требует схожих условий при выращивании дома. В природе произрастает на стволах и корнях других растений. Ниже подробно рассказываем, какое освещение, полив и температура подходят этому рождественскому кактусу в домашних условиях роста.

Правильное освещение

Шлюмбергера — род эпифитных кактусов из тропического пояса Южной Америки. Эпифитные кактусы растут в совсем других условиях, чем пустынные, поэтому им нужно гораздо больше влаги и меньше прямого солнца.

Расположи свое растение на хорошо освещенном месте, но без прямых солнечных лучей, хорошо подойдет полутень, однако выходящие на север подоконники — это плохой вариант.

Декабрист цветет, когда день становится короче — это осенне-зимний период. Если растение подвергается постоянному воздействию искусственного света – домашней лампы или уличного фонаря – то цветочные бутоны будут плохо завязываться.

Также протирай стебли растения влажной тряпкой, чтобы помочь ему более эффективно поглощать свет.

Температурный режим

Из-за высоких температур у декабриста могут опасть цветы, поэтому не размещай его возле источников тепла.

Весной, летом и зимой во время цветения шлюмбергера требует температуры на уровне 18–20°C.

Для стимулирования цветения температуру следует снизить до 12–15°C: первый раз – с середины сентября и до появления почек, второй – после цветения, с конца января до конца марта.

Чтобы снизить температуру, перенеси рождественский кактус в более холодное помещение, заметное снижение будет способствовать обильному цветению.

Как правильно поливать рождественник

Не дай почве пересохнуть, иначе красивые цветки опадут, но и переувлажнять также не стоит, потому что будешь способствовать развитию болезней.

Этому растению требуется хорошо дренированная почва, чтобы воздух и вода попадали к корням сбалансированно, тогда растение не будет высыхать, а корни не будут гнить.

Поливать кактус следует после того, как верхний слой почвы становится сухим, поскольку полив по определенному графику может быть не эффективным.

Если почва в вазоне во время полива слишком сухая, поливай каждые 10 минут, пока она не начнет удерживать влагу, а затем вылей лишнюю воду из поддона.

Шлюмбергере требуются два периода покоя с меньшим поливом, чтобы стимулировать цветение: с середины сентября до начала развития почек и после цветения — с конца января до конца марта. В этот период дай нескольким верхним сантиметрам грунта высохнуть между поливами, но не допускай полного высыхания вазона.

Подкормка

Можно подкармливать жидким удобрением для комнатных растений в период с апреля по конец сентября, чтобы ускорить рост.

В зависимости от того, как растет рождественский кактус — удобряй в указанный период ежемесячно или каждые два месяца.

Избыток солей удобрений может навредить корням рождественника, поэтому, возможно, нужно будет уменьшить дозировку, рекомендованную производителем удобрений.

Теперь ты знаешь, что не любит декабрист и какой уход ему нужен. Следуй вышеуказанным советам и растение порадует тебя ярким цветением на зимние праздники.

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