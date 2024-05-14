Что будет, если не обновить данные в ТЦК, и кого теперь признают уклонистом — объяснение адвоката

Мы на пороге нового этапа усиления мобилизации: соответствующий закон 16 апреля 2024 подписал президент Зеленский. В новом законе о мобилизации появились важные для каждого потенциального призывника нововведения — какие они?

Что будет, если не обновить данные в ТЦК? Кто теперь будет признан уклонистом и какие наказания его ждут — читай в нашем материале.

Новый закон о мобилизации 2024 года и наказания для уклонистов

Закон вступает в силу уже 18 мая 2024 года. Что это значит для военнообязанных мужчин — объяснил адвокат Николай Максимов для издания Фокус.

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По словам адвоката:

В течение 60 дней абсолютно все мужчины, признанные военнообязанными, должны обновить и уточнить свои данные в ТЦК.

Как обновить данные?

прийти лично в военкомат или Центр предоставления административных услуг;

обновить данные через электронный кабинет призывника (регистрация в котором — добровольное дело).

Те, кто проигнорируют требования нового закона, будут автоматически считаться уклонистами.

Что будет, если не обновить данные в ТЦК в течение 60 дней

По словам адвоката Николая Максимова, потенциальных уклонистов ждут немалые проблемы:

военкоматы могут обратиться в полицию для объявления в розыск людей, не обновивших данные;

полиция имеет право доставить их в ТЦК;

полиция имеет право направить уклонисту письменное требование об исполнении обязательств от имени руководителя военкомата.

Что будет, если не обновить данные в ТЦК и не получить письмо с требованием?

Если почтальон придет с требованием от военкомата об обновлении данных и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. Но:

Через десять дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством.

Какие еще наказания готовят потенциальным уклонистам?

Адвокат говорит, что, по всей вероятности, будут повышены штрафы за нарушение правил военного учета. В парламенте уже готовят соответствующее постановление.

Но, по словам юриста, проверить всех и каждого, особенно в короткие сроки, физически нереально. У военкоматов и так полно работы, поэтому, скорее всего, в них будут сопоставлять собственную информацию с данными из государственных реестров. И если в военкомате информации о человеке нет, его заставят обновить данные.

Раньше мы писали об ИПСО россиян об уклонистах.

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