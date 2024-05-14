Что будет, если не обновить данные в ТЦК, и кого теперь признают уклонистом — объяснение адвоката

Мы на пороге нового этапа усиления мобилизации: соответствующий закон 16 апреля 2024 подписал президент Зеленский. В новом законе о мобилизации появились важные для каждого потенциального призывника нововведения — какие они?
Что будет, если не обновить данные в ТЦК? Кто теперь будет признан уклонистом и какие наказания его ждут — читай в нашем материале.
Закон вступает в силу уже 18 мая 2024 года. Что это значит для военнообязанных мужчин — объяснил адвокат Николай Максимов для издания Фокус.
По словам адвоката:
В течение 60 дней абсолютно все мужчины, признанные военнообязанными, должны обновить и уточнить свои данные в ТЦК.
В течение 60 дней абсолютно все мужчины, признанные военнообязанными, должны обновить и уточнить свои данные в ТЦК.
Как обновить данные?
Те, кто проигнорируют требования нового закона, будут автоматически считаться уклонистами.
Те, кто проигнорируют требования нового закона, будут автоматически считаться уклонистами.
По словам адвоката Николая Максимова, потенциальных уклонистов ждут немалые проблемы:
Что будет, если не обновить данные в ТЦК и не получить письмо с требованием?
Если почтальон придет с требованием от военкомата об обновлении данных и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. Но:
Через десять дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством.
Через десять дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством.
Какие еще наказания готовят потенциальным уклонистам?
Адвокат говорит, что, по всей вероятности, будут повышены штрафы за нарушение правил военного учета. В парламенте уже готовят соответствующее постановление.
Но, по словам юриста, проверить всех и каждого, особенно в короткие сроки, физически нереально. У военкоматов и так полно работы, поэтому, скорее всего, в них будут сопоставлять собственную информацию с данными из государственных реестров. И если в военкомате информации о человеке нет, его заставят обновить данные.
Раньше мы писали об ИПСО россиян об уклонистах.
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