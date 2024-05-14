Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК, і кого тепер визнають ухилянтом — пояснення адвоката

Ми на порозі нового етапу посилення мобілізації: відповідний закон 16 квітня 2024 року підписав президент Зеленський. У новому законі про мобілізацію з’явилися важливі для кожного потенційного призовника нововведення — які вони?

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК? Хто тепер буде визнаний ухилянтом і які покарання на нього чекають — читай у нашому матеріалі.

Новий закон про мобілізацію 2024 і покарання для ухилянтів

Закон набуває чинності вже 18 травня 2024 року. Що це означає для військовозобов’язаних чоловіків — пояснив адвокат Микола Максимов для видання Фокус.

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За словами адвоката:

Протягом 60 днів абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов’язаними, мають оновити й уточнити свої дані в ТЦК.

Як оновити дані?

прийти особисто у військкомат або ЦНАП;

оновити дані через електронний кабінет призовника (реєстрація в якому є добровільною справою).

Ті, хто проігнорують вимоги нового закону, автоматично вважатимуться ухилянтами.

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК протягом 60 днів

За словами адвоката Миколи Максимова, на потенційних ухилянтів чекають чималі проблеми:

військкомати можуть звернутися до поліції для оголошення в розшук людей, які не оновили дані;

поліція має право доправити їх до ТЦК;

поліція має право направити ухилянту письмову вимогу про виконання зобов’язань від імені керівника військкомату.

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК й не отримати листа з вимогою про це?

Якщо листоноша прийде з вимогою від військкомату про оновлення даних і не знайде адресата на місці, він поставить позначку, що вимогу вручити неможливо. Але:

Через десять днів керівник ТЦК має право звернутися до суду, щоб людину обмежили в керуванні транспортним засобом.

Які ще покарання готують потенційним ухилянтам? Адвокат каже, що цілком ймовірно, будуть підвищені штрафи за порушення правил військового обліку. У парламенті вже готують відповідну постанову.

Та, за словами юриста, перевірити всіх і кожного, особливо в короткий термін, фізично нереально. У військкоматів і так повно роботи, тож, скоріш за все, у них зіставлятимуть власну інформацію з даними з державних реєстрів. І якщо у військкоматі інформації про людину немає, її змусять оновити дані.

Раніше ми писали про ІПСО росіян про ухилянтів.

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