Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК, і кого тепер визнають ухилянтом — пояснення адвоката

Ми на порозі нового етапу посилення мобілізації: відповідний закон 16 квітня 2024 року підписав президент Зеленський. У новому законі про мобілізацію з’явилися важливі для кожного потенційного призовника нововведення — які вони?
Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК? Хто тепер буде визнаний ухилянтом і які покарання на нього чекають — читай у нашому матеріалі.
Закон набуває чинності вже 18 травня 2024 року. Що це означає для військовозобов’язаних чоловіків — пояснив адвокат Микола Максимов для видання Фокус.
За словами адвоката:
Протягом 60 днів абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов’язаними, мають оновити й уточнити свої дані в ТЦК.
Протягом 60 днів абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов’язаними, мають оновити й уточнити свої дані в ТЦК.
Як оновити дані?
Ті, хто проігнорують вимоги нового закону, автоматично вважатимуться ухилянтами.
Ті, хто проігнорують вимоги нового закону, автоматично вважатимуться ухилянтами.
За словами адвоката Миколи Максимова, на потенційних ухилянтів чекають чималі проблеми:
Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК й не отримати листа з вимогою про це?
Якщо листоноша прийде з вимогою від військкомату про оновлення даних і не знайде адресата на місці, він поставить позначку, що вимогу вручити неможливо. Але:
Через десять днів керівник ТЦК має право звернутися до суду, щоб людину обмежили в керуванні транспортним засобом.
Через десять днів керівник ТЦК має право звернутися до суду, щоб людину обмежили в керуванні транспортним засобом.
Які ще покарання готують потенційним ухилянтам? Адвокат каже, що цілком ймовірно, будуть підвищені штрафи за порушення правил військового обліку. У парламенті вже готують відповідну постанову.
Та, за словами юриста, перевірити всіх і кожного, особливо в короткий термін, фізично нереально. У військкоматів і так повно роботи, тож, скоріш за все, у них зіставлятимуть власну інформацію з даними з державних реєстрів. І якщо у військкоматі інформації про людину немає, її змусять оновити дані.
Раніше ми писали про ІПСО росіян про ухилянтів.
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