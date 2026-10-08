Атака ударных БпЛА на Киев: дрон попал в 12-этажку, есть погибшие и пострадавшие

Вечером 7 октября российский беспилотник попал в 12-этажный жилой дом в Деснянском районе Киева. В результате атаки возник пожар и частично разрушились конструкции здания. Спасатели обнаружили тела двух погибших.

Взрывы в Киеве: дрон попал в многоэтажку

По данным ГСЧС, российский БПЛА попал в дом на уровне 10-го этажа. Огонь распространился на верхние этажи, также произошло частичное разрушение конструкций. Во время проведения спасательных работ в одной из поврежденных квартир пожарные обнаружили тела двух человек.

Удалось спасти 22 жителей дома, среди них — 8 детей. Еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей. Их передали медикам.

Пожар на площади около 100 квадратных метров ликвидировали. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жителям.

Читать по теме Обстрел Украины 7 октября: РФ убила людей в Киеве, Кременчуге, Прилуках и Александрии РФ массированно атаковала Украину 7 октября, в день рождения российского диктатора Владимира Путина. Почти 20 человек погибли, более полусотни получили ранения. Среди убитых и пострадавших есть дети.

Обстрел Киева: последствия в других районах

По данным КГГА по состоянию на 08:00, последствия российской атаки зафиксировали в четырех районах столицы.

Обломки сбитых вражеских целей повредили объекты еще в трех районах столицы. Спасатели работали на местах падения дронов и ликвидировали последствия атаки.

В Соломенском районе обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом. Там возник пожар, который охватил помещения на первом-третьем этажах. Пожарные ликвидировали возгорание. По другому адресу в этом же районе из-за падения обломков пострадал один человек.

обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом. Там возник пожар, который охватил помещения на первом-третьем этажах. Пожарные ликвидировали возгорание. По другому адресу в этом же районе из-за падения обломков пострадал один человек. В Святошинском районе повреждено нежилое здание. Из-за падения обломков частично разрушена крыша.

повреждено нежилое здание. Из-за падения обломков частично разрушена крыша. В Оболонском районе обломки БПЛА упали во дворе жилого дома. В результате загорелся автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали.

Сейчас на местах работают соответствующие службы и продолжают ликвидировать последствия российской атаки. Информация о погибших и пострадавших может уточняться.

Ранее мы рассказывали о том, приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев.

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