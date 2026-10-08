Атака ударных БпЛА на Киев: дрон попал в 12-этажку, есть погибшие и пострадавшие

Вечером 7 октября российский беспилотник попал в 12-этажный жилой дом в Деснянском районе Киева. В результате атаки возник пожар и частично разрушились конструкции здания. Спасатели обнаружили тела двух погибших.
Взрывы в Киеве: дрон попал в многоэтажку
По данным ГСЧС, российский БПЛА попал в дом на уровне 10-го этажа. Огонь распространился на верхние этажи, также произошло частичное разрушение конструкций. Во время проведения спасательных работ в одной из поврежденных квартир пожарные обнаружили тела двух человек.
Удалось спасти 22 жителей дома, среди них — 8 детей. Еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей. Их передали медикам.
Пожар на площади около 100 квадратных метров ликвидировали. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жителям.
Обстрел Киева: последствия в других районах
По данным КГГА по состоянию на 08:00, последствия российской атаки зафиксировали в четырех районах столицы.
Обломки сбитых вражеских целей повредили объекты еще в трех районах столицы. Спасатели работали на местах падения дронов и ликвидировали последствия атаки.
- В Соломенском районе обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом. Там возник пожар, который охватил помещения на первом-третьем этажах. Пожарные ликвидировали возгорание. По другому адресу в этом же районе из-за падения обломков пострадал один человек.
- В Святошинском районе повреждено нежилое здание. Из-за падения обломков частично разрушена крыша.
- В Оболонском районе обломки БПЛА упали во дворе жилого дома. В результате загорелся автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали.
Сейчас на местах работают соответствующие службы и продолжают ликвидировать последствия российской атаки. Информация о погибших и пострадавших может уточняться.
Ранее мы рассказывали о том, приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев.
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