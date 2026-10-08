Для тебя Война в Украине

Атака ударных БпЛА на Киев: дрон попал в 12-этажку, есть погибшие и пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 октября 2026, 10:00 2 мин.
Взрывы в Киеве сейчас: что известно о последствиях атаки на столицу
Фото ДСНС/Telegram

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