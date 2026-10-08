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Атака ударних БпЛА на Київ: дрон влучив у 12-поверхівку, є загиблі та постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
Вибухи в Києві зараз: що відомо про наслідки атаки на столицю
Фото ДСНС/Telegram

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