Атака ударних БпЛА на Київ: дрон влучив у 12-поверхівку, є загиблі та постраждалі

Увечері 7 жовтня російський безпілотник влучив у 12-поверховий житловий будинок у Деснянському районі Києва. Унаслідок атаки виникла пожежа та частково зруйнувалися конструкції будівлі. Рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Вибухи в Києві: дрон влучив у багатоповерхівку

За даними ДСНС, російський БПЛА влучив у будинок на рівні 10-го поверху. Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталося часткове руйнування конструкцій. Під час проведення рятувальних робіт в одній із пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла двох людей.

Рятувальникам вдалося врятувати 22 мешканців будинку, серед них — 8 дітей. Ще четверо людей постраждали, зокрема двоє дітей. Їх передали медикам.

Пожежу на площі близько 100 квадратних метрів ліквідували. Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям.

Обстріл Києва: наслідки в інших районах

За даними КМВА станом на 08:00, наслідки російської атаки зафіксували у чотирьох районах столиці.

Уламки збитих ворожих цілей пошкодили об’єкти ще у трьох районах столиці. Рятувальники працювали на місцях падіння дронів та ліквідовували наслідки атаки.

У Солом’янському районі уламки БПЛА впали на п’ятиповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа, яка охопила приміщення на першому-третьому поверхах. Вогнеборці ліквідували загоряння. За іншою адресою в цьому ж районі через падіння уламків постраждала одна людина.

уламки БПЛА впали на п’ятиповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа, яка охопила приміщення на першому-третьому поверхах. Вогнеборці ліквідували загоряння. За іншою адресою в цьому ж районі через падіння уламків постраждала одна людина. У Святошинському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Через падіння уламків частково зруйновано дах.

пошкоджено нежитлову будівлю. Через падіння уламків частково зруйновано дах. В Оболонському районі уламки БПЛА впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього загорівся автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували.

Наразі на місцях працюють відповідні служби та продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Інформація щодо загиблих і постраждалих може уточнюватися.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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