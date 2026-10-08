Для тебя Экономия

Национальный кэшбек 2026: когда украинцам выплатят деньги за четыре месяца

Марина Слизовская, редактор сайта 08 октября 2026, 17:30 3 мин.
национальный кэшбек
Украинцев интересует, когда ждать кэшбек на карте Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь