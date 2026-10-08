Национальный кэшбек 2026: когда украинцам выплатят деньги за четыре месяца

Уже четыре месяца подряд украинцы не получают выплаты национального кэшбека, хотя сама программа официально продолжает действовать. Первоначальный график выплат по программе Национальный кэшбек изменился, поступления средств за май и июнь ожидалось в августе, а за июль — уже после выплат за май и июнь.

Читай, что известно по состоянию на сегодняшний день о задержке выплат и когда именно ожидать эти выплаты, в нашем материале.

Когда выплатят Национальный кэшбек за май 2026

Кешбек, полученный за покупку украинских товаров в мае, должны были выплатить в августе. Точная дата выплаты пока неизвестна.

В мае Министерство экономики сообщило о том, что начисление денег за майские покупки состоится в июле, а в дальнейшем кэшбек будут начислять по привычному графику: после 20 числа следующего месяца за предыдущий месяц.

Но деньги так и не засчитали, а в конце июля пресс-служба Дії сообщила о том, что выплаты за май следует ожидать уже в августе. Сообщалось также, что воспользоваться этими деньгами необходимо до конца месяца, в котором прекратят или отменят военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Когда выплатят Национальный кэшбек за июнь 2026

Деньги за июнь также вовремя не засчитали на карточки украинцев, несмотря на обещания Министерства экономики о возвращении к привычному графику зачислений.

Последний официальный ответ по этому поводу от Дії 7 октября — сейчас нет точной даты зачисления.

— Дія отражает сумму и статус выплаты, но не производит именно зачисление. За это отвечает Минэкономики: средства проходят через Казначейство в банк, который зачисляет их на карты Национального кэшбека. Если сумма уже отображается в Дії – дополнительно ничего делать не нужно. После проведения платежа Минэкономики и банком статус обновится автоматически, — говорится в сообщении.

Когда выплатят Национальный кэшбек за июль 2026

Июльский кэшбек должен был выплачиваться в порядке очереди. Однако сейчас нет официальных сообщений, когда ожидать этого поступления средств. Как только украинцы получат предыдущие суммы, тогда, возможно, будет следующая выплата.

Когда выплатят Национальный кэшбек за август 2026

Согласно информации, предоставленной 7 октября от Дії, сейчас точно ожидаются выплаты за май и июнь. Программу не закрыли, однако информации о кэшбеке за последние два месяца лета нет вообще.

Пока в правительстве не озвучивали решения о возможном прекращении программы, речь идет лишь о задержке начислений, а не их отмене вообще. В конце июля даже появилась информация, что к государственной программе присоединились еще два банка, Alliance bank и KredoBank, и общее количество участвующих в программе банков возросло до 22-х.

Ранее мы сообщали о том, что Кабинет министров принял решение о продлении сроков действия программы Национальный кэшбек до 30 апреля 2028 года.

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