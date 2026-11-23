Декабрь завершает 2026-й год и подводит символическую черту под всеми событиями, которые уже уходят в прошлое. Конец года, как всегда, будет насыщенным, поскольку на протяжении всего месяца нас ожидает много важных и приятных праздников.

В нашем материале рассказываем, когда государственные и профессиональные праздники в декабре 2026.

Государственные праздники в декабре 2026

Календарь праздников на декабрь 2026 года напомнит тебе о важных датах, когда необходимо поздравить или отдать честь причастным к празднику людям. В последнем месяце года таких важных дней как минимум 16.

25.12 — Рождество Христово

В Украине Рождество Христово является государственным праздником, предусматривающим предоставление работникам выходного. Однако в условиях военного положения Рождество – это рабочий день, если работодатель самостоятельно не примет решение ввести праздничный выходной.

Календарь профессиональных праздников в декабре 2026

01.12 — День работников прокуратуры

Все сотрудники украинской прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник в начале зимы. 1 декабря 1991 года народные депутаты приняли закон О прокуратуре, в честь этого и была избрана соответствующая дата празднования.

03.12 — Международный день людей с инвалидностью

Этот день привлекает внимание к проблемам людей с инвалидностью, а также подчеркивает необходимость защиты их прав и достоинства. Введен 14 октября 1992 года.

04.12 — День ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии совпадает с народным праздником День Св. Варвары, считающейся покровительницей артиллеристов. Этот профессиональный праздник подчеркивает важную роль ракетных войск и артиллерии Украины в защите нашего государства.

05.12 — День работников статистики

Сотрудники органов статистики празднуют свой праздник 5 декабря — в день, когда в 2001 году началась первая Всеукраинская перепись населения.

06.12 — День Вооруженных Сил Украины

Отмечают в день принятия закона о вооруженных силах Украины, которое состоялось 6 декабря 1991 года. После перехода на новый календарь, День Вооруженных Сил Украины начал совпадать с Днем Св. Николая.

07.12 — День местного самоуправления

В этот день поздравляют всех работников сельских, городских, районных и областных советов. Именно 7 декабря 1990 года был принят закон О местном самоуправлении.

10.12 — Международный день прав человека

Целью этого дня является провозглашение равенства всех людей в мире, что является важным условием свободы и справедливости. Праздник был введен Генассамблеей ООН в 1950 году.

12.12 — День Сухопутных войск Украины

Профессиональный праздник в честь механизированных, танковых, ракетных войск, артиллерии, части ПВО и специальных войск. Учрежден указом президента в 1997 году.

13.12 — День благотворительности

В Украине День благотворительности отмечается во второе воскресенье декабря. Целью является распространение милосердия и гуманизма, а также поощрение людей к благотворительной деятельности.

14.12 — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Этот день памяти отмечается ежегодно в день завершения строительства саркофага над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Отдают честь мужеству и героизму участников ликвидации аварии ежегодно с 2006 года.

15.12 — День работников суда

Профессиональный праздник работников судебной системы Украины. В декабре 1917 года в Украинской Народной Республике был учрежден первый Генеральный суд, поэтому дата профессионального праздника имеет привязку к этим историческим событиям.

17.12 — День работника государственной исполнительной службы

В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники органов Государственной исполнительной службы. Праздник основан в июле 2009 года.

19.12 — День адвокатуры

19 декабря следует поздравить знакомых адвокатов, всех людей, занимающихся юридической защитой других, в том числе и на безвозмездной основе. Датой празднования избрали введение закона Об адвокатуре 19 декабря 1992 года.

22.12 — День энергетика

В этот день стоит поздравить работников энергетики и электротехнической промышленности, в частности, работников электростанций, инженеров и ремонтников, которые заботятся о нашем благосостоянии в такое сложное время.

22.12 — День работников дипломатической службы

22 декабря 1917 года в УНР создали Генеральное секретарство международных дел. В честь такого выдающегося события в современном украинском государстве празднуют День работников дипслужбы.

24.12 — День работников архивных учреждений

Нападение РФ на Украину ежедневно испытывает архивную отрасль новыми сложностями, поэтому работники украинских архивов теперь являются охранниками нашей памяти в условиях длительной войны.

Теперь ты знаешь, какие праздники в декабре 2026, и кого стоит поздравить или просто поддержать в соответствующую дату.

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