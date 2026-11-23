Декабрь завершает 2026-й год и подводит символическую черту под всеми событиями, которые уже уходят в прошлое. Конец года, как всегда, будет насыщенным, поскольку на протяжении всего месяца нас ожидает много важных и приятных праздников.
В нашем материале рассказываем, когда государственные и профессиональные праздники в декабре 2026.
Государственные праздники в декабре 2026
Календарь праздников на декабрь 2026 года напомнит тебе о важных датах, когда необходимо поздравить или отдать честь причастным к празднику людям. В последнем месяце года таких важных дней как минимум 16.
25.12 — Рождество Христово
В Украине Рождество Христово является государственным праздником, предусматривающим предоставление работникам выходного. Однако в условиях военного положения Рождество – это рабочий день, если работодатель самостоятельно не примет решение ввести праздничный выходной.
Календарь профессиональных праздников в декабре 2026
01.12 — День работников прокуратуры
Все сотрудники украинской прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник в начале зимы. 1 декабря 1991 года народные депутаты приняли закон О прокуратуре, в честь этого и была избрана соответствующая дата празднования.
03.12 — Международный день людей с инвалидностью
Этот день привлекает внимание к проблемам людей с инвалидностью, а также подчеркивает необходимость защиты их прав и достоинства. Введен 14 октября 1992 года.
04.12 — День ракетных войск и артиллерии
День ракетных войск и артиллерии совпадает с народным праздником День Св. Варвары, считающейся покровительницей артиллеристов. Этот профессиональный праздник подчеркивает важную роль ракетных войск и артиллерии Украины в защите нашего государства.
05.12 — День работников статистики
Сотрудники органов статистики празднуют свой праздник 5 декабря — в день, когда в 2001 году началась первая Всеукраинская перепись населения.
06.12 — День Вооруженных Сил Украины
Отмечают в день принятия закона о вооруженных силах Украины, которое состоялось 6 декабря 1991 года. После перехода на новый календарь, День Вооруженных Сил Украины начал совпадать с Днем Св. Николая.
07.12 — День местного самоуправления
В этот день поздравляют всех работников сельских, городских, районных и областных советов. Именно 7 декабря 1990 года был принят закон О местном самоуправлении.
10.12 — Международный день прав человека
Целью этого дня является провозглашение равенства всех людей в мире, что является важным условием свободы и справедливости. Праздник был введен Генассамблеей ООН в 1950 году.
12.12 — День Сухопутных войск Украины
Профессиональный праздник в честь механизированных, танковых, ракетных войск, артиллерии, части ПВО и специальных войск. Учрежден указом президента в 1997 году.
13.12 — День благотворительности
В Украине День благотворительности отмечается во второе воскресенье декабря. Целью является распространение милосердия и гуманизма, а также поощрение людей к благотворительной деятельности.
14.12 — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Этот день памяти отмечается ежегодно в день завершения строительства саркофага над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Отдают честь мужеству и героизму участников ликвидации аварии ежегодно с 2006 года.
15.12 — День работников суда
Профессиональный праздник работников судебной системы Украины. В декабре 1917 года в Украинской Народной Республике был учрежден первый Генеральный суд, поэтому дата профессионального праздника имеет привязку к этим историческим событиям.
17.12 — День работника государственной исполнительной службы
В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники органов Государственной исполнительной службы. Праздник основан в июле 2009 года.
19.12 — День адвокатуры
19 декабря следует поздравить знакомых адвокатов, всех людей, занимающихся юридической защитой других, в том числе и на безвозмездной основе. Датой празднования избрали введение закона Об адвокатуре 19 декабря 1992 года.
22.12 — День энергетика
В этот день стоит поздравить работников энергетики и электротехнической промышленности, в частности, работников электростанций, инженеров и ремонтников, которые заботятся о нашем благосостоянии в такое сложное время.
22.12 — День работников дипломатической службы
22 декабря 1917 года в УНР создали Генеральное секретарство международных дел. В честь такого выдающегося события в современном украинском государстве празднуют День работников дипслужбы.
24.12 — День работников архивных учреждений
Нападение РФ на Украину ежедневно испытывает архивную отрасль новыми сложностями, поэтому работники украинских архивов теперь являются охранниками нашей памяти в условиях длительной войны.
Теперь ты знаешь, какие праздники в декабре 2026, и кого стоит поздравить или просто поддержать в соответствующую дату.
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