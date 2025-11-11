Куда жаловаться на отключение света вне графика и почему возникает такая ситуация

Куда жаловаться на отключение света — один из главных вопросов среди украинцев сейчас. Раньше мы планировали свой день в соответствии с погодой, настроением или самочувствием. Из-за полномасштабного нападения РФ и атаки оккупантов на объекты критической инфраструктуры Украины, теперь жизнь среднестатистического украинца зависит от графиков отключений света.

Из-за аномальной жары, которая накрыла Украину, а также из-за больших разрушений энергообъектов, графики отключений света ужесточаются. Иногда возникает ситуация, когда свет выключается вне графика.

Как подать жалобу на частые отключения электроэнергии вне графика и куда следует обращаться в таком случае, рассказываем тебе дальше.

Почему свет выключают вне графика

Прежде чем обращаться с жалобой, следует проверить, действительно ли отключения света происходят вне графика или чаще, чем он это предполагает.

Для начала проверь, действительно ли у тебя сейчас должен быть свет или отключение. Для этого зайди на сайт ДТЭК, Yasno. В нашем другом материале ты также найдешь ссылку на все облэнерго с графиками отключений по регионам. Если по графику у тебя должен быть свет, но его нет, еще раз проверь, на ту ли группу отключения ты смотришь. Ищи свой адрес на сайтах облэнерго. Также учитывай, что света может не быть из-за аварийных отключений, на которые графики не действуют. Его может не быть и из-за аварий или погодных условий.

Учти: если в твоем графике обозначено время возможного отключения серым цветом, и света в это время нет, тогда никуда жаловаться не нужно: электроэнергии нет согласно графику.

Если все эти пункты можно исключить, тогда действительно следует обращаться с жалобой об отключении света.

Куда жаловаться на отключение света

Если у тебя выключают свет не по графику и сверхурочно, следует обращаться:

на горячую линию Yasno — (056/067/050/093) 77 011 55;

в ДТЭК — 0800501588 и 0800400740 для Киева и области, 0800301497 для Днепропетровской области, 0800500473 для Донецкой области, 0800409090 для Одесской области;

в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины — 0442047922 или 0442047921;

в Министерство энергетики Украины — 0800507052 или 0445946545;

на Горячую правительственную линию — 1545, 1539;

или номер твоего облэнерго, ведь причина отсутствия света может быть не в графиках.

Какой график отключений света в Киеве и где их проверять, можешь узнать из нашего другого материала.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!