Куда жаловаться на отключение света вне графика и почему возникает такая ситуация

Куда жаловаться на отключение света — один из главных вопросов среди украинцев сейчас. Раньше мы планировали свой день в соответствии с погодой, настроением или самочувствием. Из-за полномасштабного нападения РФ и атаки оккупантов на объекты критической инфраструктуры Украины, теперь жизнь среднестатистического украинца зависит от графиков отключений света.
Из-за аномальной жары, которая накрыла Украину, а также из-за больших разрушений энергообъектов, графики отключений света ужесточаются. Иногда возникает ситуация, когда свет выключается вне графика.
Как подать жалобу на частые отключения электроэнергии вне графика и куда следует обращаться в таком случае, рассказываем тебе дальше.
Почему свет выключают вне графика
Прежде чем обращаться с жалобой, следует проверить, действительно ли отключения света происходят вне графика или чаще, чем он это предполагает.
- Для начала проверь, действительно ли у тебя сейчас должен быть свет или отключение. Для этого зайди на сайт ДТЭК, Yasno. В нашем другом материале ты также найдешь ссылку на все облэнерго с графиками отключений по регионам.
- Если по графику у тебя должен быть свет, но его нет, еще раз проверь, на ту ли группу отключения ты смотришь. Ищи свой адрес на сайтах облэнерго.
- Также учитывай, что света может не быть из-за аварийных отключений, на которые графики не действуют. Его может не быть и из-за аварий или погодных условий.
Учти: если в твоем графике обозначено время возможного отключения серым цветом, и света в это время нет, тогда никуда жаловаться не нужно: электроэнергии нет согласно графику.
Если все эти пункты можно исключить, тогда действительно следует обращаться с жалобой об отключении света.
Куда жаловаться на отключение света
Если у тебя выключают свет не по графику и сверхурочно, следует обращаться:
- на горячую линию Yasno — (056/067/050/093) 77 011 55;
- в ДТЭК — 0800501588 и 0800400740 для Киева и области, 0800301497 для Днепропетровской области, 0800500473 для Донецкой области, 0800409090 для Одесской области;
- в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины — 0442047922 или 0442047921;
- в Министерство энергетики Украины — 0800507052 или 0445946545;
- на Горячую правительственную линию — 1545, 1539;
- или номер твоего облэнерго, ведь причина отсутствия света может быть не в графиках.
Какой график отключений света в Киеве и где их проверять, можешь узнать из нашего другого материала.
