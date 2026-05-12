Разоблачили с помощью камеры в зале: в Киеве судят тренера за насилие над девушками

В столице началось резонансное судебное разбирательство дела в отношении 37-летнего профессионального спортсмена и основателя спортивной общественной организации. Детского тренера по бразильскому джиу-джитсу обвиняют в серийном сексуальном насилии над своими 11-летними воспитанницами. Об этом сообщили в пресс-службах Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции Украины.

Камеры наблюдения и особое состояние жертв

По материалам следствия, злоумышленник годами использовал свою репутацию и доверие родителей для поиска жертв. Он предлагал индивидуальные тренировки, во время которых оставался с детьми наедине. Как отмечают в Нацполиции, обидчик действовал с особой жестокостью:

Мужчина не только развращал учениц, но и против их воли вступал с ними в интимные отношения непосредственно в зале для тренировок. Обеим девочкам было по 11 лет, в частности, одна из них имела особое состояние здоровья, из-за которого не могла рассказать о происходящем.

Разоблачить педофила удалось благодаря случайности — очередная попытка надругательства была зафиксирована скрытой камерой, установленной в зале.

Преступления длительностью в восемь лет

После того как дело приобрело публичность, правоохранители установили еще одну потерпевшую. Девушка, которая сейчас находится за границей, узнала своего бывшего учителя. Оказалось, что первые преступления он совершил еще в 2017 году в Запорожье, где также издевался над 11-летней ученицей.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что фигурант манипулировал детьми, пользуясь их уязвимостью и непониманием ситуации:

Тренер уверял, что в его действиях нет ничего плохого, но убеждал скрывать содеянное. Он целенаправленно использовал доверие ребенка.

Позиция обвинения: никаких компромиссов

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что государство будет настаивать на самом суровом приговоре. По его словам, статус тренера и доверие детей являются отягчающими обстоятельствами:

Моя позиция неизменна: за преступления против несовершеннолетних – максимальное наказание. Без исключений и без компромиссов. Особенно когда обидчиком является человек, которому ребенок доверял.

В настоящее время спортсмен находится под стражей. Ему инкриминируют ч. 6 ст. 152 и ч. 2 ст. 156 УК Украины, что предусматривает пожизненное лишение свободы.

