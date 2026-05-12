В Одессе девочка провалилась под тротуар на глубину 4 метра

В Одессе обычная прогулка чуть не закончилась трагедией для 10-летней девочки. Во время движения по тротуару под ногами ребенка неожиданно просела плитка, и она мгновенно оказалась в глубокой подземной ловушке. Глубина обвала достигала около четырех метров.

Спасение ребенка в Одессе: девочка упала в 4-метровую яму под тротуаром

Очевидцы происшествия среагировали мгновенно, однако действовать самостоятельно было крайне опасно. Существовала реальная угроза дальнейшего обрушения грунта, что могло привести к полному засыпанию ребенка. Неравнодушные одесситы проявили выдержку: они оставались рядом с провалом и постоянно разговаривали с девочкой, чтобы отвлечь ее от паники и поддержать психологически.

На место происшествия оперативно прибыло подразделение ГСЧС. Используя специальное снаряжение, спасатели спустились к ребенку и безопасно подняли ее на поверхность. Все время, пока длилась спасательная операция, отец девочки был с ней на телефонной связи, подбадривая дочь.

После того как ребенок оказался в безопасности, отец не сдержал эмоций и искренне поблагодарил чрезвычайников за спасенную жизнь.

Читать по теме Мачеха до смерти избила 3-летнего пасынка — трагедия в Харькове Мальчик умер от избиения мачехи.

Состояние ребенка

Пострадавшую сразу передали в руки медиков. После тщательного осмотра врачи констатировали, что девочка отделалась испугом и незначительными царапинами — ее жизни сейчас ничего не угрожает.

ГСЧС в очередной раз призывает граждан быть бдительными во время прогулок и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по номеру 101.

Недавно мы рассказывали, как женщина в Одессе выбросила новорожденного ребенка.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!