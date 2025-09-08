В Одессе женщина выбросила новорожденного из окна: малыш погиб

В Одессе произошла трагедия — 39-летняя женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоквартирного дома. К сожалению, ребенок погиб.

По информации полиции Одесской области, сообщение о происшествии поступило 8 сентября от заведующей одного из общежитий в Приморском районе. Возле здания было обнаружено новорожденное без признаков жизни.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они установили, что ребенка выбросила из окна местная жительница 39 лет. С женщиной в данный момент работают следователи.

Продолжается документирование происшествия, а также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция отмечает, что все обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.

Напомним, подобный случай ранее произошел в Хмельницком, когда новорожденного малыша оставили напризволяще.

