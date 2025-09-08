В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна: маля загинуло

В Одесі сталася трагедія — 39-річна жінка викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. На жаль, дитина загинула.
За інформацією поліції Одеської області, повідомлення про інцидент надійшло 8 вересня від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі. Біля будівлі було виявлено немовля без ознак життя.
На місце події прибули правоохоронці. Вони встановили, що дитину випустила з вікна місцева жителька 39 років. З жінкою наразі працюють слідчі.
Триває документування події, а також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Поліція зазначає, що усі обставини трагедії наразі встановлюються.
Нагадаємо, подібний випадок стався у Хмельницькому раніше, коли новонародженого малюка залишили напризволяще на вулиці.
