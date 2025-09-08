Для тебе Новини

В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна: маля загинуло

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Вересня 2025, 19:00 1 хв.
В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна: маля загинуло
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь