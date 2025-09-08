В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна: маля загинуло

В Одесі сталася трагедія — 39-річна жінка викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. На жаль, дитина загинула.

За інформацією поліції Одеської області, повідомлення про інцидент надійшло 8 вересня від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі. Біля будівлі було виявлено немовля без ознак життя.

На місце події прибули правоохоронці. Вони встановили, що дитину випустила з вікна місцева жителька 39 років. З жінкою наразі працюють слідчі.

Читати на тему Люлька з немовлям на даху авто: інцидент з горе-батьком у Львові 47-річний чоловік отримав підозру через те, що залишив люльку з півторамісячним сином на даху машини й поїхав.

Триває документування події, а також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція зазначає, що усі обставини трагедії наразі встановлюються.

Нагадаємо, подібний випадок стався у Хмельницькому раніше, коли новонародженого малюка залишили напризволяще на вулиці.

