Люлька з немовлям на даху авто: інцидент з горе-батьком у Львові

Поліцейські оголосили підозру 47-річному чоловікові, якого звинувачують у травмуванні малолітнього сина. Він забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Інцидент трапився 5 вересня у Львові, а саме на вулиці Козацькій.

За інформацією від Національної поліції, люлька впала на узбіччя, через що дитина дістала тілесні ушкодження.

Не догледів за люлькою з сином: інцидент у Львові

Оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1 встановили, що 47-річний чоловік поставив люльку з сином, якому ще не виповнилось півтора місяця, на дах свого Volkswagen Passat. Батько забув про це та розпочав рух.

Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги. Втім, водій не помітив цього та продовжив рух. Дитину побачили небайдужі перехожі, які стали очевидцями події. Вони викликали швидку допомогу та поліцію.

Правоохоронці швидко встановили особу водія. Медики діагностували у дитини забої та інші тілесні ушкодження.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до двох років. Зараз триває досудове розслідування.

