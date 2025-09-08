Колыбель с младенцем на крыше авто: инцидент с горе-отцом во Львове

Полицейские вручили подозрение 47-летнему мужчине, обвиняемому в травмировании малолетнего сына. Он забыл колыбель с младенцем на крыше автомобиля и начал движение. Инцидент произошел 5 сентября во Львове, а именно по улице Казацкой.

По информации от Национальной полиции, люлька упала на обочину, из-за чего ребенок получил телесные повреждения.

Не досмотрел за колыбелью с сыном: инцидент во Львове

Оперативники криминальной полиции и следователи Львовского районного управления полиции №1 установили, что 47-летний мужчина поставил колыбель с сыном, которому еще не исполнилось полтора месяца, на крышу своего Volkswagen Passat. Отец забыл об этом и начал движение.

Люлька с ребенком на ходу упала с крыши автомобиля на обочину дороги. Впрочем, водитель этого не заметил и продолжил движение. Ребенка увидели неравнодушные прохожие, ставшие очевидцами происшествия. Они вызвали скорую помощь и полицию.

Правоохранители быстро установили личность водителя. Медики диагностировали у ребенка ушибы и другие телесные повреждения.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины — оставлении в опасности.

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас идет досудебное расследование.

