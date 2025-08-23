Двое на одном самокате: как люди подвергают себя опасности

Среди подростков появилась еще одна тревожная тенденция. Часто на улицах городов можно увидеть, как на электросамокате катаются вдвоем. Это очень опасно и может привести к серьезным травмам. Любители таких современных средств передвижения также обожают превышать скорость и буквально гонять по улицам.

Из-за этого проблема приобрела такой размах, что врачи уже называют травмы от электросамокатов трендом времени. Заведующий травмпунктом Охматдета Александр Мухопад в комментарии для LB.ua рассказал, что иногда медики фиксируют десятки таких травм в сутки.

Опасная мода: почему растет количество травм от электросамокатов

Теплый вечер, пешеходная зона, мирная прогулка с ребенком, которая внезапно прерывается ударом электросамоката. Этот случай, произошедший на набережной в Киеве, является ярким, но не единичным примером.

Заведующий травмпунктом НДСБ Охматдет Александр Мухопад рассказывает, что медики ежедневно фиксируют до десяти подобных случаев, и часто речь идет о тяжелых травмах.

Переломы конечностей, закрытые черепно-мозговые травмы — вот неполный перечень последствий неконтролируемой езды. Особенно опасны случаи, когда на одном самокате едут несколько человек.

По словам травматолога, проблема кроется в высокой скорости (до 40 км/ч), малых колесах и отсутствии амортизаторов, что делает самокат крайне неустойчивым. Малейшая выбоина или камешек на дороге могут обернуться серьезной травмой.

Отсутствие правил: юридический вакуум

Одной из главных причин хаоса на дорогах является отсутствие четкого законодательного регулирования. Электросамокаты и другие подобные средства передвижения не имеют официального статуса отдельных участников дорожного движения, что усложняет ведение статистики и привлечение нарушителей к ответственности.

Николай Полюхович, член Совета по безопасности движения U-Cycle, отмечает, что хотя количество судебных дел с участием электросамокатов растет, большинство нарушений заканчивается лишь незначительными штрафами.

Только с 2023 года электросамокаты были признаны легким персональным электрическим транспортным средством, что, по крайней мере, позволило наказывать водителей за управление в нетрезвом состоянии.

Однако, как утверждает эксперт, в таких случаях возникают коллизии, ведь если у водителя нет удостоверения, его нечего изымать.

Зарубежный опыт и перспективы для Украины

В отличие от Украины, многие европейские страны уже имеют четкие правила для использования электросамокатов. Во Франции, Германии, Испании и других государствах действуют ограничения скорости, запреты на движение по тротуарам и использование в ночное время.

Существуют также требования к возрасту пользователей и обязательному ношению шлемов.

По мнению Николая Полюховича, Украине следует следовать примеру этих стран. Он считает, что необходимо как можно быстрее разработать четкие правила для пользователей персонального электротранспорта, ввести ответственность за их нарушение и начать отдельную статистику ДТП.

Это поможет повысить безопасность на дорогах и оградить как пешеходов, так и самих водителей.

