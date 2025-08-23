Двоє на одному самокаті: як люди наражають себе на небезпеку

Серед українців з’явилася ще одна тривожна тенденція. Часто на вулицях міст можна побачити, як на електросамокаті катаються удвох. Це дуже небезпечно й може призвести до серйозних травм. Любителі таких сучасних засобів пересування також полюбляють перевищувати швидкість і буквально ганяти вулицями.

Через це проблема набула такого розмаху, що лікарі вже називають травми від електросамокатів трендом часу. Завідувач травмпункту Охматдиту Олександр Мухопад у коментарі для LB.ua розповів, що іноді медики фіксують десятки таких травм на добу.

Небезпечна мода: чому зростає кількість травм від електросамокатів

Теплий вечір, пішохідна зона, мирна прогулянка з дитиною, що раптово переривається ударом електросамоката. Цей випадок, що стався на набережній у Києві, є яскравим, але не поодиноким прикладом.

Завідувач травмпункту НДСЛ Охматдит Олександр Мухопад, розповідає, що медики щодня фіксують до десяти подібних випадків, і часто йдеться про важкі травми.

Переломи кінцівок, закриті черепно-мозкові травми — ось неповний перелік наслідків неконтрольованої їзди. Особливо небезпечними є випадки, коли на одному самокаті їдуть кілька людей.

За словами травматолога, проблема криється у високій швидкості (до 40 км/год), малих колесах і відсутності амортизаторів, що робить самокат украй нестійким. Найменша вибоїна чи камінець на дорозі можуть обернутися серйозною травмою.

Відсутність правил: юридичний вакуум

Однією з головних причин хаосу на дорогах є відсутність чіткого законодавчого регулювання. Електросамокати та інші подібні засоби пересування не мають офіційного статусу окремих учасників дорожнього руху, що ускладнює ведення статистики та притягнення порушників до відповідальності.

Микола Полюхович, член Ради з безпеки руху U-Cycle, зазначає, що хоча кількість судових справ за участю електросамокатів зростає, більшість порушень закінчується лише незначними штрафами.

Лише з 2023 року електросамокати були визнані легким персональним електричним транспортним засобом, що принаймні, дозволило карати водіїв за керування в нетверезому стані.

Однак, як стверджує експерт, у таких випадках виникають колізії, адже якщо у водія немає посвідчення, його нічого вилучати.

Закордонний досвід та перспективи для України

На відміну від України, багато європейських країн уже мають чіткі правила для використання електросамокатів. У Франції, Німеччині, Іспанії та інших державах діють обмеження швидкості, заборони на рух тротуарами та використання у нічний час. Існують також вимоги до віку користувачів та обов’язкового носіння шоломів.

На думку Миколи Полюховича, Україні слід брати приклад з цих країн. Він вважає, що необхідно якнайшвидше розробити чіткі правила для користувачів персонального електротранспорту, ввести відповідальність за їх порушення та почати вести окрему статистику ДТП.

Це допоможе підвищити безпеку на дорогах і захистити як пішоходів, так і самих водіїв.

Поки одні отримують травми на самокатах, інші моляться за те, щоб вижити. 6-річний Євген готується до виписки з лікарні після надважкої операції з пересадки серця. Ще кілька місяців тому хлопчик перебував між життям і смертю. Звичайна застуда стала причиною серйозного ускладнення — дилатаційної кардіоміопатії.

