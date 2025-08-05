11-річний хлопчик наїхав машиною на дворічну сестру — трагічний інцидент на Волині

4 серпня на Волині трапилася трагедія за участю двох дітей — 11-річний хлопчик сів за кермо автомобіля та наїхав на свою дворічну сестру. Дівчинка загинула на місці від отриманих травм.

Як повідомила Національна поліція Волинської області, інцидент трапився близько 19:45 у селі Немир Луцького району.

Хлопчик переїхав сестру на машині: трагедія на Волині

За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самотужки сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража.

У цей момент він здійснив наїзд на дворічну дівчинку. Дитина дістала важкі поранення, внаслідок яких загинула на місці.

Машиною дитина зачепила ще одного малолітнього — 7-річного брата. Хлопчик дістав легкі тілесні ушкодження, його не ушпиталювали. На місці працювали слідчі та ювенальні поліцейські.

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Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Всі обставини з’ясовуються. Де у момент трагедії перебували батьки дітей поліція не повідомляє.

Нагадаємо, що нещодавно у Ковелі на Волині водій напідпитку двічі переїхав ветерана з інвалідністю. Чоловікові стало зле і він впав на проїзну частину. Водій не звернув на це уваги та протягнув постраждалого під колесами.

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