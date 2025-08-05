Для тебе Новини

11-річний хлопчик наїхав машиною на дворічну сестру — трагічний інцидент на Волині

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Серпня 2025, 19:00
11-річний хлопчик наїхав машиною на дворічну сестру — трагічний інцидент на Волині
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь