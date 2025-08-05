11-летний мальчик наехал машиной на двухлетнюю сестру — трагичный инцидент на Волыни

4 августа на Волыни произошла трагедия с участием двоих детей — 11-летний мальчик сел за руль автомобиля и наехал на свою двухлетнюю сестру. Девочка погибла на месте от полученных травм.

Как сообщила Национальная полиция Волынской области, инцидент произошел около 19.45 в селе Немир Луцкого района.

Мальчик переехал сестру на машине: трагедия на Волыни

По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, сам сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража.

В этот момент он совершил наезд на двухлетнюю девочку. Ребенок получил тяжелые ранения, в результате которых погиб на месте.

Машиной ребенок задел еще одного малолетнего — 7-летнего брата. Мальчик получил легкие телесные повреждения, его не госпитализировали. На месте работали следователи и ювенальные полицейские.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение.

Все обстоятельства выясняются. Где в момент трагедии находились родители детей, полиция не сообщает.

Напомним, что недавно в Ковеле на Волыни водитель в состоянии алкогольного опьянения дважды переехал ветерана с инвалидностью. Мужчине стало плохо и он упал на проезжую часть. Водитель не обратил на это внимания и протянул пострадавшего под колесами.

