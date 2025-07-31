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Дважды переехал ветерана: скандальное ДТП на Волыни

Ирина Танасийчук, журналист сайта 31 июля 2025, 20:00
Дважды переехал ветерана: скандальное ДТП на Волыни
Фото Unsplash

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