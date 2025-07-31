Дважды переехал ветерана: скандальное ДТП на Волыни

На Волыни очевидцы зафиксировали на камеру ужасное ДТП — водитель дважды переехал на автомобиле ветерана и скрылся. Это произошло в Ковеле. Водитель легковушки наехал на пешехода и протянул его несколько метров.

В попытке скрыться с места аварии он снова наехал на потерпевшего. Задержали ли злоумышленника и что с мужчиной, рассказали в эфире телемарафона.

В Ковеле водитель переехал ветерана: детали

На видео видно, как пешеход падает на дорогу, а легковушка сдает назад и переезжает его. Крики очевидцев водителя не остановили, вместо этого он нажал на газ и протянул пострадавшего под колесами дальше.

Затем водитель пытался вытащить потерпевшего из-под своей машины, а когда ему это не удалось, он снова сел за руль и скрылся с места аварии, переехав потерпевшего еще раз.

Врач 55-летнего пострадавшего Евгений Цёпух говорит, что видел это видео. Считает, что мужчине повезло. Его доставили в реанимацию без сознания, но пациент удивил всех медиков. Говорят, родился в рубашке.

— Диагностирован перелом таза, травматический отрыв уретры. Но какие-то массивные сосуды не были повреждены. Состояние больного тяжелое, но, к счастью, таких повреждений, которые могли напрямую угрожать ему жизни в ту минуту не было.

Евгений уже перенес операцию, а когда пришел в себя, увидел видео инцидента. Помнит, что внезапно стало плохо. А через мгновение пришел в себя уже под машиной.

Помню, как под авто, а он меня тянет, боли не чувствовал. Наверное, он не заметил меня.

Рядом с Евгением жена Наталья. Объясняет, что мужчина ветеран войны, имеет вторую группу инвалидности. В июне прошлого года при обороне Бахмута потерял левый глаз.

— Он на войне выжил и сейчас тоже что-то спасло. Счастливый человек. Девять жизней, как у кота.

Полиция обнаружила, что 43-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения, когда сел за руль. Вдобавок имеет восемь судимостей. Сейчас ему объявили подозрение. Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

За травмы, причиненные пешеходу, водителю грозит до восьми лет заключения. А Евгения ждут операции и месяцы реабилитации. Ему придется заново учиться ходить.

Напомним, что недавно в Киеве произошло другое резонансное ДТП — работник прокуратуры сбил женщину. От полученных ран она погибла.

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