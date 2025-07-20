Вечером субботы, 19 июля, в Киеве сотрудник прокуратуры сбил женщину на тротуаре, от полученных травм она скончалась в больнице. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Подробности резонансного ДТП в Киеве – в материале.

Андрей Молочный: подробности ДТП в Киеве

ДТП произошло на улице Большой Васильковской в Киеве. За рулем находился работник прокуратуры Андрей Молочный. Он не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину.

После этого госслужащий пытался скрыться с места происшествия. Молочный был в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,77 промилле (допустимая норма алкоголя в крови составляет 0,2 промилле).

Помощь пострадавшей оказывали прохожие киевляне. У нескольких из них была с собой аптечка с турникетом, рассказывают очевидцы ДТП.

20 июля стало известно, что пострадавшая женщина скончалась в больнице, ее спасти не удалось.

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Руководитель Офиса генпрокурора заверил, что возьмёт дело под личный контроль и будет представлять интересы потерпевшей в суде.

Андрею Молочному уже выдвинули подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека.

Прокуратура настаивает на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Видео ДТП с Молочным

Не рекомендуем к просмотру детям, а также лицам с чувствительной психикой.

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