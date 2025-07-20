Надвечір суботи, 19 липня, у Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі, від отриманих травм вона померла у лікарні. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Подробиці резонансної ДТП у Києві – в матеріалі.

Андрій Молочний збив жінку: подробиці справи

Як стало відомо, ДТП сталася на вулиці Великій Васильківській у Києві. За кермом перебував працівник прокуратури Андрій Молочний. Він не впорався з керуванням, вилетів на тротуар і збив жінку.

Після цього держслужбовець намагався втекти з місця події. Молочний був напідпитку – драгер показав 1,77 проміле (допустима норма алкоголю в крові становить 0,2 проміле).

Допомогу постраждалій надавали кияни, які проходили повз. У кількох з них була з собою аптечка з турнікетом, розповідають очевидці ДТП.

Однак 20 липня стало відомо, що постраждала жінка померла у лікарні, її врятувати не вдалося.

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Керівник Офісу генпрокурора запевнив, що бере справу під особистий контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Це порушення ПДР у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Обвинувачення наполягає на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без можливості застави.

Відео ДТП із Молочним

Не рекомендуємо до перегляду дітям, вагітним жінкам, а також особам із чутливою психікою.

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