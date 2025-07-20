Надвечір суботи, 19 липня, у Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі, від отриманих травм вона померла у лікарні. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Подробиці резонансної ДТП у Києві – в матеріалі. Андрій Молочний збив жінку: подробиці справи Як стало відомо, ДТП сталася на вулиці Великій Васильківській у Києві. За кермом перебував працівник прокуратури Андрій Молочний. Він не впорався з керуванням, вилетів на тротуар і збив жінку.Після цього держслужбовець намагався втекти з місця події. Молочний був напідпитку – драгер показав 1,77 проміле (допустима норма алкоголю в крові становить 0,2 проміле). Допомогу постраждалій надавали кияни, які проходили повз. У кількох з них була з собою аптечка з турнікетом, розповідають очевидці ДТП. Однак 20 липня стало відомо, що постраждала жінка померла у лікарні, її врятувати не вдалося. Читати на тему Перевірка водіїв на алкоголь: як відбувається та який штраф для порушників В Україні змінили процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Керівник Офісу генпрокурора запевнив, що бере справу під особистий контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді. Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Це порушення ПДР у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Обвинувачення наполягає на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Відео ДТП із Молочним Не рекомендуємо до перегляду дітям, вагітним жінкам, а також особам із чутливою психікою. Раніше ми розповідали, який штраф за перевищення швидкості у 2025 році. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: ДТП, Київ, Офіс генпрокурора Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter