З Днем працівників сільського господарства України: добірка теплих привітань

День працівників сільського господарства традиційно відзначають в Україні у третю неділю листопада. Свято було засноване 7 жовтня 1993 року указом президента для підтримки агропромислового сектору країни.
Цей день є гарною нагодою подякувати нашим аграріям, фермерам, тваринникам та всім, хто працює на українській землі, особливо в такий нелегкий час. Тож ми зібрали привітання з Днем працівників сільського господарства України у віршах та прозі для всіх охочих привітати аграріїв.
Привітання з днем працівників сільського господарства у прозі
Щиро вітаю з Днем працівника сільського господарства! Бажаю, щоб твоя праця завжди приносила вагомі результати, а врожаї радували значно більше, ніж очікується! Хай негоди оминають поля, а в домі панує злагода та добробут!
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У День працівників сільського господарства хочу привітати тебе з професійним святом! А також висловити слова глибокої вдячності та поваги до твоєї нелегкої праці. Нехай сторицею повернуться тобі добрі справи.
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Вітаю від щирого серця з Днем працівників сільського господарства України! Хочу побажати щастя, здоров’я, добробуту та невичерпної наснаги для подальших успіхів у власних справах!
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Дорогі аграрії, вітаю з вашим професійним святом! Бажаю вам міцного здоров’я, сприятливої погоди, щедрих врожаїв та мирного неба над головою. Дякую за кожне зернятко та хліб на столах українців!
Привітання з днем працівника сільського господарства у віршах
З Днем сільського господарства
Від душі усіх вітаємо!
Гарних успіхів в усьому
Та врожаїв вам бажаємо!
Хай щастить в щоденній праці,
Та в сім’ї добро панує.
Злагода, здоров’я, щастя
У житті завжди існує!
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З Днем сільського господарства
Щиро вас вітаємо,
Щастя, радості, натхнення
В праці вам бажаємо!
Будьте здорові на довгі літа,
Оточує вас хай людська доброта!
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Усім, хто сільське господарство
В Україні розвиває,
Ми багато щастя бажаємо,
Зі святом їх вітаємо,
Нехай поля та огороди
Розквітають, плодоносять,
Нехай сільськогосподарські фахівці й надалі
Користь для країни приносять!
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Нехай ниви колосяться,
І живе нехай село
Усіх із Днем сільського господарства
І працівників його!
Процвітає виробництво,
І щастить нехай у всьому,
Висвітлює життя, як сонцем,
Нехай удачею та добром!
Більше про історію Дня працівників сільського господарства України, яке щорічно відзначається у третю неділю листопада, читай у матеріалі.
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