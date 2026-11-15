З Днем працівників сільського господарства України: добірка теплих привітань

День працівників сільського господарства традиційно відзначають в Україні у третю неділю листопада. Свято було засноване 7 жовтня 1993 року указом президента для підтримки агропромислового сектору країни.

Цей день є гарною нагодою подякувати нашим аграріям, фермерам, тваринникам та всім, хто працює на українській землі, особливо в такий нелегкий час. Тож ми зібрали привітання з Днем працівників сільського господарства України у віршах та прозі для всіх охочих привітати аграріїв.

Привітання з днем працівників сільського господарства у прозі

Щиро вітаю з Днем працівника сільського господарства! Бажаю, щоб твоя праця завжди приносила вагомі результати, а врожаї радували значно більше, ніж очікується! Хай негоди оминають поля, а в домі панує злагода та добробут!

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У День працівників сільського господарства хочу привітати тебе з професійним святом! А також висловити слова глибокої вдячності та поваги до твоєї нелегкої праці. Нехай сторицею повернуться тобі добрі справи.

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Вітаю від щирого серця з Днем працівників сільського господарства України! Хочу побажати щастя, здоров’я, добробуту та невичерпної наснаги для подальших успіхів у власних справах!

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Дорогі аграрії, вітаю з вашим професійним святом! Бажаю вам міцного здоров’я, сприятливої погоди, щедрих врожаїв та мирного неба над головою. Дякую за кожне зернятко та хліб на столах українців!

Привітання з днем працівника сільського господарства у віршах

З Днем сільського господарства

Від душі усіх вітаємо!

Гарних успіхів в усьому

Та врожаїв вам бажаємо!

Хай щастить в щоденній праці,

Та в сім’ї добро панує.

Злагода, здоров’я, щастя

У житті завжди існує!

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З Днем сільського господарства

Щиро вас вітаємо,

Щастя, радості, натхнення

В праці вам бажаємо!

Будьте здорові на довгі літа,

Оточує вас хай людська доброта!

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Усім, хто сільське господарство

В Україні розвиває,

Ми багато щастя бажаємо,

Зі святом їх вітаємо,

Нехай поля та огороди

Розквітають, плодоносять,

Нехай сільськогосподарські фахівці й надалі

Користь для країни приносять!

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Нехай ниви колосяться,

І живе нехай село

Усіх із Днем сільського господарства

І працівників його!

Процвітає виробництво,

І щастить нехай у всьому,

Висвітлює життя, як сонцем,

Нехай удачею та добром!

Більше про історію Дня працівників сільського господарства України, яке щорічно відзначається у третю неділю листопада, читай у матеріалі.

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