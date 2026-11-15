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З Днем працівників сільського господарства України: добірка теплих привітань

Людмила Яковюк, редакторка сайту 15 Листопада 2026, 08:30 3 хв.
з днем працівників сільського господарства
Привітання з днем працівника сільського господарства Фото Pexels

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