Привітання з Днем фермера 2026: теплі слова для тих, хто годує країну

19 червня Україна святкує День фермера. Попри те, що наша держава — аграрна, свято з’явилося не так давно — у 2020 році. Його встановили, щоб віддати шану всім, хто працює на землі: вирощує картоплю, кукурудзу, доглядає сади, тримає господарство й годує нас хлібом.
Ця дата була вибрана не випадково — саме 19 червня 2003 року ухвалили закон про фермерські господарства. Тож тепер у цей день згадують і дякують людям, які кожен день працюють під голим небом, трапляється, під загрозою обстрілів, аби на наших столах була їжа.
Подякуй нашим годувальникам, привітання з Днем фермера — у матеріалі.
Привітання з Днем фермера своїми словами для СМС
Хай земля щедро віддячує тобі за кожну краплину любові та праці, яку ти в неї вкладаєш! Прийми вітання з твоїм святом — Днем фермера!
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Твоя праця — це не просто хліб, це впевненість, що життя триває. Спокою тобі в душі й вчасного дощу! Щиро вітаю з Днем фермера!
Вітаю, друже, з Днем фермера! Нехай кожен світанок приносить не втому, а віру в щедрі плоди своєї справи. Зі святом справжніх трударів!
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Прийми вітання з Днем фермера! Ти сієш не тільки зерно — ти сієш надію. Нехай усе проростає добром!
Веселі привітання з Днем фермера в прозі для СМС
Бажаю, щоб дощ ішов тільки тоді, коли треба, а трактор заводився навіть із півпогляду! З Днем короля врожаю!
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Друже, вітаю з твоїм святом! Бажаю, щоб бур’яни боялися тебе ще з осені, а врожай сам ліз на склади! Веселого тобі та гарного дня!
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Нехай у полі росте все, крім бур’янів і проблем, а життя пахне тільки кавою й перемогами! З твоїм святом!
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Прийми вітання з Днем фермерів України! Бажаю, щоб кури неслись, корови добре доїлися, а сусіди дивувалися твоїй городині! Гарного настрою й урожаїв, які нагодують з пів-Європи!
Привітання з Днем фермера у віршах
Сонце, дощ і трохи кави,
Щоб в господарстві — все на славу!
Хай земля дає з любов’ю —
І картоплю, і здоров’я!
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На цій землі — твоя борозна,
Нею не танк пройшов, а плуг.
Твоя робота — мов оборона,
Де ворог — голод, а зброя — плуг.
Ти не в окопі, та на передовій —
За хліб, за мир, за рідну ниву.
Фермере, дякуємо тобі!
Твоєю працею живе Україна!
***
Хай у полі співають вітри мирні сни,
Хай зростають врожаї — мов мрії весни.
Фермере, ти — захисник без рушниці,
Бо твоя зброя — праця й любов до пшениці!
Вітаємо зі святом!
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