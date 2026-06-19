Стиль життя Свята

Привітання з Днем фермера 2026: теплі слова для тих, хто годує країну

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Червня 2026, 12:30 3 хв.
день фермера привітання
Фото Pexels

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