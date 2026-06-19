Привітання з Днем фермера 2026: теплі слова для тих, хто годує країну

19 червня Україна святкує День фермера. Попри те, що наша держава — аграрна, свято з’явилося не так давно — у 2020 році. Його встановили, щоб віддати шану всім, хто працює на землі: вирощує картоплю, кукурудзу, доглядає сади, тримає господарство й годує нас хлібом.

Ця дата була вибрана не випадково — саме 19 червня 2003 року ухвалили закон про фермерські господарства. Тож тепер у цей день згадують і дякують людям, які кожен день працюють під голим небом, трапляється, під загрозою обстрілів, аби на наших столах була їжа.

Подякуй нашим годувальникам, привітання з Днем фермера — у матеріалі.

Привітання з Днем фермера своїми словами для СМС

Хай земля щедро віддячує тобі за кожну краплину любові та праці, яку ти в неї вкладаєш! Прийми вітання з твоїм святом — Днем фермера!

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Твоя праця — це не просто хліб, це впевненість, що життя триває. Спокою тобі в душі й вчасного дощу! Щиро вітаю з Днем фермера!

Вітаю, друже, з Днем фермера! Нехай кожен світанок приносить не втому, а віру в щедрі плоди своєї справи. Зі святом справжніх трударів!

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Прийми вітання з Днем фермера! Ти сієш не тільки зерно — ти сієш надію. Нехай усе проростає добром!

Веселі привітання з Днем фермера в прозі для СМС

Бажаю, щоб дощ ішов тільки тоді, коли треба, а трактор заводився навіть із півпогляду! З Днем короля врожаю!

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Друже, вітаю з твоїм святом! Бажаю, щоб бур’яни боялися тебе ще з осені, а врожай сам ліз на склади! Веселого тобі та гарного дня!

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Нехай у полі росте все, крім бур’янів і проблем, а життя пахне тільки кавою й перемогами! З твоїм святом!

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Прийми вітання з Днем фермерів України! Бажаю, щоб кури неслись, корови добре доїлися, а сусіди дивувалися твоїй городині! Гарного настрою й урожаїв, які нагодують з пів-Європи!

Привітання з Днем фермера у віршах

Сонце, дощ і трохи кави,

Щоб в господарстві — все на славу!

Хай земля дає з любов’ю —

І картоплю, і здоров’я!

***

На цій землі — твоя борозна,

Нею не танк пройшов, а плуг.

Твоя робота — мов оборона,

Де ворог — голод, а зброя — плуг.

Ти не в окопі, та на передовій —

За хліб, за мир, за рідну ниву.

Фермере, дякуємо тобі!

Твоєю працею живе Україна!

***

Хай у полі співають вітри мирні сни,

Хай зростають врожаї — мов мрії весни.

Фермере, ти — захисник без рушниці,

Бо твоя зброя — праця й любов до пшениці!

Вітаємо зі святом!

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