10 тисяч за гектар бавовни: уряд запровадив програму підтримки аграріїв

Для аграріїв, які вирощують бавовну, уряд запроваджує програму підтримки. Про це стало відомо після засідання Кабінету міністрів України.

Для розвитку сектору та підтримки посівної фермерам з трьох областей України будуть платити за вирощування бавовника. Ділимося, хто і скільки зможе отримати.

10 тисяч гривень за бавовну: як аграріям отримати гроші

Нині посівна в Україні проведена на 35%. Аграрії отримують пільгові кредити, аби продовжувати роботу. Допомогу почали отримувати і фермери на розвиток тваринництва.

29 квітня стало відомо, що держава підтримає і тих аграріїв, які вирощують бавовник в Україні.

Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області, — пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, таке рішення посилить обороноздатність держави і стимулюватиме розвиток легкої промисловості.

Нагадаємо, що бавовник є необхідним для виготовлення нітроцелюлози — компонента для пороху. Вирощують бавовник в Україні не так давно.

Торік аграрії змогли зібрати урожай на Одещині. Це був експериментальний посів, який завершився більш-менш вдало. Поки не всі українські аграрії знають, як із ним працювати.

Найбільше аграріїв відлякують витрати на посів та догляд. Тож, можливо, цьогорічні дотації допоможуть розвивати висадку бавовника в Україні.

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