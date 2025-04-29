10 тисяч за гектар бавовни: уряд запровадив програму підтримки аграріїв

Фото Unsplash Для аграріїв, які вирощують бавовну, уряд запроваджує програму підтримки. Про це стало відомо після засідання Кабінету міністрів України. Для розвитку сектору та підтримки посівної фермерам з трьох областей України будуть платити за вирощування бавовника. Ділимося, хто і скільки зможе отримати. 10 тисяч гривень за бавовну: як аграріям отримати гроші Нині посівна в Україні проведена на 35%. Аграрії отримують пільгові кредити, аби продовжувати роботу. Допомогу почали отримувати і фермери на розвиток тваринництва.29 квітня стало відомо, що держава підтримає і тих аграріїв, які вирощують бавовник в Україні. Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області, — пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення посилить обороноздатність держави і стимулюватиме розвиток легкої промисловості. Читати на тему Більше хліба і менше ріпаку із соєю: як засіватимуть українські землі у 2025 Війна, посуха чи дорожчі тарифи на логістику — які виклики чекають на аграріїв цього року? Нагадаємо, що бавовник є необхідним для виготовлення нітроцелюлози — компонента для пороху. Вирощують бавовник в Україні не так давно. Торік аграрії змогли зібрати урожай на Одещині. Це був експериментальний посів, який завершився більш-менш вдало. Поки не всі українські аграрії знають, як із ним працювати. Найбільше аграріїв відлякують витрати на посів та догляд. Тож, можливо, цьогорічні дотації допоможуть розвивати висадку бавовника в Україні. Раніше ми розповідали про новий сервіс є-Бджільництво.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фермерство Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter