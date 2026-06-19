Стиль життя Свята

День фермера в Україні 2026: історія та традиції святкування

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Червня 2026, 11:10 3 хв.
день фермера 2026
Фото Pexels

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