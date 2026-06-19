День фермера в Україні 2026: історія та традиції святкування

День фермера в Україні — зовсім молоде свято, яке відзначають лише четвертий рік поспіль. Його дату обрали на честь ухвалення Закону про фермерство. Коли відзначають День фермера в Україні та як вшановують аграріїв — читай у матеріалі.

День фермера 2026 в Україні: дата святкування та історія свята

У 2020 році президент Володимир Зеленський започаткував традицію вшановувати аграріїв. Датою святкування обрали 19 червня — день, коли у 2003 році в Україні був ухвалений Закон про фермерство.

Загалом фермерство в Україні існує давно, проте тепер статус аграріїв затверджений законодавчо. Це підприємці у сфері харчової промисловості, які придбали або орендують землю та ведуть на ній своє господарство.

Відродження фермерства — чи не найголовніша задача України, а міцні господарства — запорука зростання нашої економіки та впевненого руху в Євросоюз, життя та праці за його стандартами.

Але от вже четвертий рік поспіль аграрії відзначають своє професійне свято під час активної фази війни. Бойові дії вже завдали фермерству шалених збитків. Багато полів і досі заміновані, і селянам доводиться інколи самотужки розміновувати їх та обробляти землю під обстрілами.

Тож День фермера в Україні нині — це професійне свято людей, які демонструють мужність та силу духу не меншу, ніж наші військові. Фермери годують фронт, волонтерять, а деякі мусили залишити свою землю і пішли захищати її.

День фермера в Україні 2026: коли агробізнес під обстрілами

Попри заблоковані порти, заміновані поля та постійну небезпеку, українська земля продовжує годувати не лише нас, а й увесь світ.

Навіть в умовах війни аграрії заводять у країну таку необхідну валюту та тримають нашу економіку на плаву.

Ба більше: криза завжди народжує прогрес. Коли виник гострий дефіцит палива та бракувало звичайної техніки, наші аграрії не опустили рук — вони підкорили небо.

Сьогодні українські фермери використовують агродрони, які ювелірно обробляють поля зверху, економлячи кожну краплю пального.

Важливо й те, що понад 70% усіх господарств у країні — це сімейні підприємства. Це історії, де земля обробляється не просто заради бізнесу, а де досвід, любов до своєї справи передаються від батька до сина.

У день професійного свята традиційно вшановують аграріїв, вручають їм державні нагороди та премії. Робітники харчової промисловості отримують щирі привітання від колег, рідних та близьких.

Та головне привітання для усіх нині звучить так: мирного неба над землею України! Героям слава!

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