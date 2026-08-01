Стиль життя Свята

Як прикрасити кошик на Спаса своїми руками: прості ідеї для святкового натхнення

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 01 Серпня 2026, 08:00 3 хв.
як прикрасити кошик на спаса
Фото Pexels

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