Як прикрасити кошик на Спаса своїми руками: прості ідеї для святкового натхнення

Свято Спаса несе у собі глибокі традиції та символіку. Одним із головних атрибутів цього дійства вже довгі роки лишається кошик, наповнений плодами нового врожаю, медом та іншими дарами природи. Але не менш важливою є і зовнішнє його оздоблення. Тому все частіше з’являється питання, як прикрасити кошик на Спаса.

Теж хочеш перетворити оздоблення на справжній витвір мистецтва? Тоді ділимось найкращими ідеями для прикрашання, які зроблять твій кошик дійсно неповторним, яскравим та святковим.

Композиція з ягід і квітів

Один із найкращих варіантів — це створити композицію з ягід і квітів. Для цього потрібно взяти малину, чорницю чи ожину та доповнити їх ромашками, соняшниками чи айстри. Прикріпити їх до кошика можна за допомогою тонкого дроту або стрічок.

Також ти можеш використати польові квіти та трави. Наприклад, матимуть чудовий вигляд волошки, конюшина, м’ята. З них можна сплести вінки чи невеликі букети, які можна розмістити навколо кошика.

Декор зі стрічками

Якщо ти не хочеш довго шукати природні матеріали, то завжди можеш скористатись стрічками, з яких гарно буде зробити банти чи плетіння на кошику. Можна також змішати кілька улюблених кольорів, аби кошик став дійсно яскравим та святковим.

Муляжі пташок

Незвичний вигляд матимуть муляжі пташок на кошику на Спаса. Їх можна придбати у спеціалізованих магазинах з декором, або ж створити власноруч. Тут все залежить лише від твого бажання.

Потім лишиться тільки прикріпити штучних пташок на ручці кошика чи всередині нього посеред фруктів.

Композиція з гілок та листя

Для прикрас ти можеш зібрати свіжі зелені гілочки та листя, вигляд якого тобі сподобається, а після цього оздобити ними кошик на власний смак.

Наприклад, можна прикріпити до одного з плетінь горобину чи калину, оскільки вони додадуть як яскравого кольору в композицію, так і трохи символізму.

Декор із сухоцвітів та лаванди

Використай сухі квіти та лаванду для створення більш витриманого та елегантного образу твого кошика на Спаса. Потрібно лише закріпити їх уздовж країв, щоб створити легку та ніжну композицію.

Плоди та горіхи

На Спаса заведено класти в кошик плоди та різні горіхи, тому створити з них гарну композицію може стати найкращою ідеєю для оздоблення.

Варто тільки викласти, наприклад, яблука, груші, сливи та горіхи в шкаралупі в гармонійну композицію за кольорами.

Композиція зі свічок та маленьких ліхтариків

З такими прикрасами потрібно бути обережними, адже завжди існує шанс підпалити всю свою композицію через неправильне використання прикрас.

Однак, якщо бути обережними, можна оздобити свій кошик на Спаса декоративними свічками чи ліхтариками, вони навіть можуть бути несправжніми. Їх потрібно розташувати посеред фруктів та квітів, щоб створити затишну та святкову атмосферу.

Та ти завжди можеш просто взяти гарний рушник, щоб прикрити продукти у своєму кошику. Це буде найпростіша та водночас чи не найкраща прикраса.

Не знаєш чим наповнити свій кошик до свята? Тоді читай, що святять на Яблучний Спас.

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