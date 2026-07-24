Дитяче Євробачення-2026: Суспільне оголосило лонглист із 15 юних зірок

Музичні перегони за право представити Україну на Дитячому Євробаченні-2026 офіційно перейшли на новий етап. Команда Суспільного Мовлення оприлюднила список із 15 юних виконавців, які вибороли своє місце серед рекордної кількості охочих. Цьогоріч конкуренція була справді запеклою — на адресу організаторів надійшло аж 642 заявки. Про це пише Суспільне.

Музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова, вітаючи учасників, наголосила, що така активність — найкращий доказ того, наскільки талановите і сміливе покоління росте в Україні.

— Для тих, хто сьогодні не побачив свого імені у списку: це не поразка, а лише крок на великому шляху. Продовжуйте творити! А на учасників лонглиста чекає неймовірний досвід та знайомства. Бажаю кожному залишатися собою, — звернулася до дітей Світлана Тарабарова.

Хто увійшов до лонглиста Нацвідбору-2026

Географія учасників вражає: від сонячного Закарпаття до незламного Харкова. Ось імена тих, хто боротиметься за вихід у наступний тур:

Гурт VYHOR (Марія Васьківська, Тіна Колодійчук, Зоряна Панченко, Дар’я Удовиченко, Олександра Сварник та Катерина Яюк) — Київська область;

Марія Близнюк (11 років) — Закарпаття;

Катерина Ватан (12 років) — м. Київ;

Дует Софія та Вероніка Возняк (12 та 10 років) — м. Івано-Франківськ;

Владислав Данілевський (11 років) — м. Київ;

Роман Дорошенко (12 років) — Київська область;

Софія Дупелич (14 років) — м. Житомир;

Дмитро Карабет (10 років) — м. Київ;

Еріка Колесніченко (11 років) — Київська область;

Софія Назаренко (10 років) — м. Київ;

Анастасія Пошедіна (9 років) — Харків/Київ;

Марко Сердинський (12 років) — м. Івано-Франківськ;

Злата Солоненко (11 років) — Вінниччина;

Олівія Ткачик (10 років) — м. Миколаїв;

Каріна Штефанеса (10 років) — Чернівецька область.

Вже цієї неділі, 26 липня, на учасників чекає серйозне випробування — очне прослуховування на базі ТРЦ Республіка Парк (Neopolis). Атмосфера буде максимально наближена до міжнародного шоу, щоб діти відчули справжній драйв великої сцени.

За підсумками прослуховувань журі обере десятку найкращих. Саме вони вирушать до “Зіркової школи” у Буковелі (табір “One Land”), де працюватимуть над вокалом, сценічним рухом та новими піснями.

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Чому Дитяче Євробачення-2026 знову пройде на Мальті

Нагадаємо цікаву деталь: минулого року перемогу здобула представниця Франції Lou Deleuze, проте країна-переможниця відмовилася приймати конкурс у себе. Тож естафету втретє перехопила Мальта.

Для України планка піднята дуже високо: минулого року наша Софія Нерсесян із піснею Motanka посіла почесне друге місце. Хто отримає шанс перевершити цей результат, ми дізнаємося вже 13 вересня під час фіналу Нацвідбору.

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