Чи буде підвищення тарифів на комуналку 2027: відповідь Міненерго

Останніми днями мережею активно розганяється зрада: мовляв, уряд разом із міжнародними партнерами вже все вирішили за зачиненими дверима, і на нас чекає неминуче підвищення тарифів на комуналку 2027 року.

Люди починають панікувати, уявляючи космічні суми в квитанціях. Але якщо прибрати емоції та уважно вчитатися в офіційні документи, ситуація виглядає зовсім інакше.

Чи буде підвищення тарифів на газ у 2027

Як пояснює Міненерго тексті угоди йдеться виключно про аналітику та підготовку. Суть у тому, що до кінця 2026 року Україна має просто розробити своєрідну дорожню карту — план реформування енергетичного сектору на майбутнє. Тобто це паперова, планувальна робота, а не команда збільшити вартість уже завтра.

Те ж саме стосується й електрики: розмови про захмарні тарифи на світло 2027 року наразі є лише домислами. Жодних рішень про зміну вартості послуг ніхто не ухвалював, а МВФ не виставляє таких ультиматумів на період війни.

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Підвищення тарифів на комуналку 2027: що відомо

Головне, що треба пам’ятати українцям просто зараз: базова позиція держави залишається непорушною. В Україні продовжує діяти мораторій. Поки триває воєнний стан, ціни на блакитне паливо, тепло та гарячу воду для побутових споживачів заморожені.

Повноцінний перехід до вільного ринкового ціноутворення фізично неможливий до нашої перемоги та скасування воєнного стану.

Більше того, західні партнери чудово розуміють реальний фінансовий стан українців. Тому перед тим, як взагалі коли-небудь порушувати питання про коригування вартості послуг, уряд має напрацювати потужну систему соціального захисту.

Йдеться про масштабне розширення субсидій та точкову адресну допомогу для тих домогосподарств, які просто не потягнуть нові цифри. Головна умова полягає в тому, що цей фінансовий щит має запрацювати набагато раніше, ніж у платіжках зміняться бодай якісь цифри.

Документ МВФ дійсно описує можливі вектори розвитку нашої енергетики, але він не містить жодного зобов’язання залазити в гаманці українців найближчим часом.

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