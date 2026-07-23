Лев напав на 5-річного хлопчика на Полтавщині: дитина в реанімації

Вихідні на Полтавщині обернулися справжнім жахом для однієї родини. У селищі Котельва, просто на території центру реабілітації диких тварин, лев накинувся на п’ятирічного хлопчика. Наразі малюк перебуває у лікарні після серйозної операції, а правоохоронці з’ясовують, як хижак зміг дістатися до дитини.

Що з дитиною зараз

Життю хлопчика, на щастя, нічого не загрожує, проте травми серйозні. Хижак пошкодив дитині ноги. Після екстреної госпіталізації до Дитячої міської клінічної лікарні Полтави малюка відразу забрали в операційну.

Як повідомила медична директорка закладу Олена Ананевич у коментарі Суспільному, хірургічне втручання пройшло успішно.

— Зараз хлопчик перебуває у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Його стан стабільний, — зазначила лікарка.

Вона також додала, що маленький пацієнт знаходиться під цілодобовим наглядом медиків, а поруч із ним постійно перебувають батьки.

Як таке могло статися: версія поліції

Тривожний дзвінок надійшов до відділення поліції №4 (м. Зіньків) 21 липня близько 14:00. Очевидці повідомили, що дитина постраждала від кігтів та ікол царя звірів.

На місце інциденту одразу виїхала слідчо-оперативна група. За словами речника Полтавського районного управління поліції Василя Зуба, наразі слідчі детально вивчають усі обставини та перевіряють, чи дотримувалися в центрі правил безпеки.

За фактом нападу вже відкрито кримінальне провадження. Йдеться про ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Якщо провину відповідальних осіб доведуть, їм може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Леви в Котельві нападають не вперше

Цей жахливий випадок змушує задуматися про безпеку подібних закладів, адже для Котельви це вже не перший інцидент за участю хижаків. Трохи більше року тому, у червні 2023-го, у місцевому приватному зоопарку лев напав на дорослого чоловіка та серйозно його покусав.

Тоді поліція також проводила перевірку, проте, як показують нинішні події, проблема безпечного контакту людей із дикими тваринами в селищі досі не вирішена.

А ще ми зібрали важливі речі, які варто знати, перш ніж взяти тваринку додому. Дізнавайся детальніше перед тим, як стати пет-перентом.

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