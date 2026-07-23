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Лев напав на 5-річного хлопчика на Полтавщині: дитина в реанімації

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Липня 2026, 10:00 2 хв.
Лев знову напав на людину у Котельві: жертвою став 5-річний хлопчик
Фото Pexels

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