Цілився в охоронця: нетверезий чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Києва

Чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Києва, вистріливши у бік охоронця закладу. Як повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у місті Київ, інцидент стався в Оболонському районі, на вулиці Північна.

Стрілянина в супермаркеті Києва: що відомо

За даними правоохоронців, стрілянину в супермаркеті Києва влаштував 35-річний житель Києва. Він у нетверезому стані прийшов до магазину і почав там конфліктувати із працівниками магазину. Після чого дістав пневматичний пістолет і вистрілив з нього у бік охоронця.

Після інциденту чоловіка затримали та вилучили у нього пістолет. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Стрільця тепер можуть позбавити волі на строк до 7 років.

Раніше ми також повідомляли, що у Києві жінка вистрелила в чоловіка після того, як він зробив зауваження через галас у дворі.

Фото: Нацполіція

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