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Цілився в охоронця: нетверезий чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Києва

Марина Слизовська 22 Липня 2026, 13:00 1 хв.
момент стрільби в супермаркеті Києва

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