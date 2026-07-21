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Тариф на воду в Києві може зрости майже втричі: скільки коштуватиме 1 куб

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Липня 2026, 11:00 3 хв.
Тариф на воду в Києві: чому комунальники пропонують підняти ціну
Фото Pexels

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