Тариф на воду в Києві може зрости майже втричі: скільки коштуватиме 1 куб

Столичні жителі незабаром можуть побачити зовсім інші цифри у своїх квитанціях за комуналку. Питання про те, скільки коштує 1 куб води в Києві, знову стало темою номер один, адже Київводоканал офіційно передав міській владі розрахунки для суттєвого підвищення цін. Про це пише РБК-Україна.

Розбираємося, за що саме доведеться платити більше та чому комунальники пішли на такий крок.

Новий тариф на воду у Києві: скільки буде коштувати куб

Якщо пропозицію підприємства ухвалять, загальна вартість 1 кубу води в Києві зросне одразу на 58,52 гривні. У підсумку, за кожен використаний кубічний метр містянам доведеться віддавати 88,90 гривні. Для багатьох родин це означатиме збільшення щомісячних витрат на кілька сотень гривень.

Щоб зрозуміти, з чого складається ця сума, давайте розберемо її на складові. Згідно з наданими розрахунками, оновлений тариф на воду в Києві виглядатиме так:

Водопостачання обійдеться у 50,69 грн за 1 куб. м (нагадаємо, що зараз ми платимо 16,16 грн).

Водовідведення (каналізація) коштуватиме 38,21 грн за 1 куб. м (замість поточних 14,22 грн).

Тож, якщо місцева влада дасть зелене світло і затвердить цей новий тариф на воду, Київ перейде на кардинально інші розцінки.

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Чому переглядають тариф на воду: Київ має врятувати критичну інфраструктуру

У самому Київводоканалі запевняють: такі цифри взялися не зі стелі. Це зовсім не чиясь забаганка, а вимушений захід для виживання системи.

Комунальники пояснюють, що економічно обґрунтований тариф на воду (Київ має це розуміти) необхідний для того, щоб з кранів продовжувала текти чиста вода, а каналізація працювала без перебоїв в умовах війни та постійних загроз.

Що ж конкретно вплинуло на те, скільки коштує 1 куб води в Києві сьогодні? На підприємстві назвали п’ять головних факторів:

Космічні ціни на світло. Витрати на електроенергію, яка потрібна для роботи потужних насосів, зросли втричі порівняно з 2022 роком. Хімія для очищення. Спеціальні реагенти, які роблять воду безпечною для вживання, подорожчали майже в три рази. Логістика. Вартість паливно-мастильних матеріалів для спецтехніки злетіла більше ніж удвічі. Ремонти та аварії. Через катастрофічну зношеність труб та наслідки російських атак, витрати на запчастини й відновлювальні роботи б’ють усі рекорди. Зарплати. Зростання мінімальної та середньої заробітної плати по країні змушує індексувати виплати працівникам підприємства.

Наразі м’яч на боці столичної влади. Саме депутатам та чиновникам доведеться вирішувати, чи приймати ці розрахунки, і чи буде введена нова вартість 1 куб води в Києві найближчим часом. Містянам же залишається чекати на офіційний вердикт.

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