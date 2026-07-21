Тариф на воду в Києві може зрости майже втричі: скільки коштуватиме 1 куб

Столичні жителі незабаром можуть побачити зовсім інші цифри у своїх квитанціях за комуналку. Питання про те, скільки коштує 1 куб води в Києві, знову стало темою номер один, адже Київводоканал офіційно передав міській владі розрахунки для суттєвого підвищення цін. Про це пише РБК-Україна.
Розбираємося, за що саме доведеться платити більше та чому комунальники пішли на такий крок.
Новий тариф на воду у Києві: скільки буде коштувати куб
Якщо пропозицію підприємства ухвалять, загальна вартість 1 кубу води в Києві зросне одразу на 58,52 гривні. У підсумку, за кожен використаний кубічний метр містянам доведеться віддавати 88,90 гривні. Для багатьох родин це означатиме збільшення щомісячних витрат на кілька сотень гривень.
Щоб зрозуміти, з чого складається ця сума, давайте розберемо її на складові. Згідно з наданими розрахунками, оновлений тариф на воду в Києві виглядатиме так:
- Водопостачання обійдеться у 50,69 грн за 1 куб. м (нагадаємо, що зараз ми платимо 16,16 грн).
- Водовідведення (каналізація) коштуватиме 38,21 грн за 1 куб. м (замість поточних 14,22 грн).
Тож, якщо місцева влада дасть зелене світло і затвердить цей новий тариф на воду, Київ перейде на кардинально інші розцінки.
Чому переглядають тариф на воду: Київ має врятувати критичну інфраструктуру
У самому Київводоканалі запевняють: такі цифри взялися не зі стелі. Це зовсім не чиясь забаганка, а вимушений захід для виживання системи.
Комунальники пояснюють, що економічно обґрунтований тариф на воду (Київ має це розуміти) необхідний для того, щоб з кранів продовжувала текти чиста вода, а каналізація працювала без перебоїв в умовах війни та постійних загроз.
Що ж конкретно вплинуло на те, скільки коштує 1 куб води в Києві сьогодні? На підприємстві назвали п’ять головних факторів:
- Космічні ціни на світло. Витрати на електроенергію, яка потрібна для роботи потужних насосів, зросли втричі порівняно з 2022 роком.
- Хімія для очищення. Спеціальні реагенти, які роблять воду безпечною для вживання, подорожчали майже в три рази.
- Логістика. Вартість паливно-мастильних матеріалів для спецтехніки злетіла більше ніж удвічі.
- Ремонти та аварії. Через катастрофічну зношеність труб та наслідки російських атак, витрати на запчастини й відновлювальні роботи б’ють усі рекорди.
- Зарплати. Зростання мінімальної та середньої заробітної плати по країні змушує індексувати виплати працівникам підприємства.
Наразі м’яч на боці столичної влади. Саме депутатам та чиновникам доведеться вирішувати, чи приймати ці розрахунки, і чи буде введена нова вартість 1 куб води в Києві найближчим часом. Містянам же залишається чекати на офіційний вердикт.
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