Місячний календар сприятливих днів на серпень 2026: найкращі дні для покупок і всього нового

Серпень 2026 року готує нам захопливий сценарій, де нічне світило диктуватиме свої правила гри. Давай розберемося, як налаштувати свій внутрішній навігатор на його ритми!

Фази Місяця у серпні 2026 року та знаки зодіаку: що на нас чекає

Спадний Місяць (1–10 серпня у знаках Риб, Овна, Тельця, Близнюків; 30–31 серпня у Рибах та Овні)

Час для очищення та завершення справ. Коли Місяць у Рибах та Тельці — це ідеальний період для ревізії почуттів, затишного домашнього розхламлення та закриття старих фінансових питань. Проте у дні Овна уникай гарячкових суперечок — імпульсивність може все зіпсувати. Не варто: розпочинати масштабні проєкти.

Молодик (11–14 серпня у знаках Лева та Діви)

Енергетична точка перезавантаження. Перехід від яскравого Лева до практичної Діви допомагає чітко сформулювати бажання та розписати детальний план дій на місяць уперед. Не варто: перевантажувати організм фізично та піддаватися апатії.

Зростаючий Місяць (15–25 серпня від Терезів до Водолія)

Час активного творення, коли сили прибувають із кожним днем. Місяць у Терезах та Стрільці сприятиме налагодженню партнерства, романтиці, подорожам та навчанню. Коли ж світило перейде в Козеріг — спрямуй сили на кар’єру. Не варто: лінуватися та відкладати можливості на потім.

Повня (26–29 серпня у знаках Водолія та Риб)

Емоційний пік місяця. Водолійська свобода та чутливість Риб можуть дати вибуховий коктейль. Це час для творчих проривів, нестандартних рішень та інсайтів. Не варто: з’ясовувати стосунки, піддаватися на провокації чи приймати доленосні рішення на емоціях.

Найбільш сприятливі дні у серпні 2026 року

В ці дні можна планувати старт нових справ, наважитися на важливі рішення, організувати активний відпочинок.

Сприятливі дні в серпні 2026: 15, 17, 18, 22 та 24 число.

У ці дати енергія гармонійно поєднується зі сприятливим впливом сузір’їв. Сміливо запускай нові проєкти, роби інвестиції, проводь важливі переговори та активно відпочивай в галасливих компаніях.

Несприятливі дні у серпні 2026

В ці дні ти відчуєш уповільнення справ, пануватиме рутина, і захочеться бути обережним у вчинках.

Несприятливі дні у серпні 2026: 4, 9, 12, 27 та 29 число.

Дні, коли енергетичні потоки нестабільні. Будь-які починання можуть буксувати на рівному місці, а техніка — давати збої. Присвяти цей час відпочинку, рутинним справам та медитації.

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