Календар рибака на липень 2026: гарні та погані дні для походу за трофеями

Липень — справжній розпал літа і один із найвимогливіших місяців для рибалок. Висока температура води, цвітіння водойм та різке зниження рівня кисню змушують рибу кардинально змінювати звички: вона йде на глибину, ховається в корчах і тіньових ділянках, стає обережною й вибагливою до наживки.

Саме тому у липні грамотне планування виїзду важливе, як ніколи — читай в матеріалі календар рибалки на липень 2026 та у які дні риба буде гарно клювати, а коли краще лишитись вдома.

Місячний календар рибака на липень 2026

Перші дні липня припадають на спадаючий Місяць — це один із найстабільніших і найсприятливіших для риболовлі періодів.

Кльов безпосередньо залежить від фаз Місяця, погодного тиску та часу доби — і вибір правильних дат нерідко вирішує, чи повернешся додому з трофеєм, чи ні.

Золотий час для літньої риболовлі — з 4:00 до 9:00 ранку та вечірня зоря від 18:00 до сутінків. Вдень у спеку риба іде на глибину, і кльов майже повністю вщухає.

Календар рибалки на липень 2026: сприятливі дні

У ці дати, згідно з календарем рибалки на липень, Місяць сприяє максимальній активності риби — ідеальний час для виїзду на водойму.

Найкращий кльов (пік активності, жор): 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 31 число.

Хороший кльов (стабільна активність): 1, 6, 17, 18, 24, 25, 26, 30 число.

Календар рибалки на липень 2026: несприятливі дні

Як демонструє календар рибалки на липень, у ці дати риба переходить у пасивний режим через несприятливі фази Місяця — на суттєвий результат розраховувати не варто.

Слабке клювання: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 27, 28 число.

Дуже поганий кльов (час для підготовки снастей): 13, 14, 29 число.

Яку рибу та на що ловити в липні 2026

У липні добре клюють карась, лин, короп, плотва, краснопірка, лящ, окунь, судак, щука та сом.

Мирна риба — карась і короп — стає особливо вибагливою: її варто приваблювати дрібнофракційною підгодівлею з ароматами полуниці, сливи або анісу, а в якості наживки пропонувати солодку кукурудзу, розпарений горох, перловку чи легкі бойли.

Плотва та краснопірка добре ловляться у вікнах латаття на поплавкову снасть. Лящ у спеку відходить на русло-ямні ділянки й найкраще клює вночі на фідер з опаришем або мотилем.

Водночас хижаки, зокрема окунь, влаштовує жваве групове полювання на малька вранці — у цей час він чудово клює на мікроджиг, поппери та дрібні воблери.

Судак і жерех активні на кам’янистих перекатах і в місцях течії. Сом у темну пору виходить на мілину та добре бере на пучок виповзків або живця.

Також ми розповідали про ловлю щуки влітку — читай в матеріалі перелік порад, як треба воолювати на хижака в розпал високих температур.

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