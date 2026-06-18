Календарь рыбака на июль 2026: хорошие и плохие дни для похода за трофеями

Июль – настоящий разгар лета и один из самых требовательных месяцев для рыбаков. Высокая температура воды, цветение водоемов и резкое снижение уровня кислорода заставляют рыбу кардинально менять привычки: она идет на глубину, прячется в корягах и теневых участках, становится осторожной и требовательной к наживке.

Именно поэтому в июле грамотная планировка выезда важна как никогда — читай в материале календарь рыбака на июль 2026 и в какие дни рыба будет хорошо клевать, а когда лучше остаться дома.

Лунный календарь рыбака на июль 2026 года

Первые дни июля приходятся на ниспадающую Луну — это один из самых стабильных и благоприятных для рыбалки периодов.

Клев напрямую зависит от фаз Луны, погодного давления и времени суток — и выбор правильных дат нередко решает, вернешься ли домой с трофеем или нет.

Золотое время для летней рыбалки – с 4:00 до 9:00 утра и вечерняя заря с 18:00 до сумерек. Днем в жару рыба уходит на глубину, и клев почти полностью утихает.

Календарь рыбака на июль 2026: благоприятные дни

В эти даты, согласно календарю рыбака на июль, Луна способствует максимальной активности рыбы – идеальное время для выезда на водоем.

Лучший клев (пик активности, жор): 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 31 число.

Хороший клев (стабильная активность): 1, 6, 17, 18, 24, 25, 26, 30 число.

Календарь рыбака на июль 2026: неблагоприятные дни

Как показывает календарь рыбака на июль, в эти даты рыба переходит в пассивный режим из-за неблагоприятных фаз Луны — на существенный результат рассчитывать не стоит.

Слабая поклевка: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 27, 28 число.

Очень плохой клев (время для подготовки снастей): 13, 14, 29 число.

Какую рыбу и на что ловить в июле 2026 года

В июле хорошо клюют карась, линь, карп, плотва, красноперка, лещ, окунь, судак, щука и сом.

Мирная рыба – карась и карп – становится особенно привередливой: ее следует привлекать мелкофракционной подкормкой с ароматами клубники, сливы или аниса, а в качестве наживки предлагать сладкую кукурузу, распаренный горох, перловку или легкие бойлы.

Плотва и красноперка хорошо ловятся в окнах кувшинки на поплавочную снасть. Лещ в жару отходит на русло-ямные участки и лучше клюет ночью на фидер с опарышем или мотылем.

В то же время хищники, в частности окунь, устраивает оживленную групповую охоту на малька утром — в это время он прекрасно клюет на микроджиг, попперы и мелкие воблеры.

Судак и жерех активны на каменистых перекатах и ​​местах течения. Сом в темное время выходит на мель и хорошо берет на пучок выползков или черенки.

Также мы рассказывали о ловле щуки летом — читай в материале перечень советов, как нужно бороться с хищником в разгар высоких температур.

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