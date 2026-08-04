Магнитные бури в августе 2026: когда ждать самых неблагоприятных дней

Магнитные бури могут влиять на людей и современные технологии. У метеочувствительных людей во время геомагнитных колебаний иногда появляются головная боль, усталость, перепады артериального давления, нарушения сна.

Научные исследования не подтверждают, что это происходит со всеми, но многие из нас следят за прогнозами именно из-за таких симптомов.

Будет ли Солнце активным в августе 2026 года — читай календарь магнитных бурь на месяц.

Календарь магнитных бурь на август 2026

Если ориентироваться на актуальный 27-дневный прогноз NOAA / Space Weather Prediction Center, август 2026 года ожидается относительно спокойным.

Сильных геомагнитных бурь не прогнозируют, однако несколько периодов с повышенной активностью все же возможны.

1 августа — спокойная геомагнитная обстановка (Kp 2).

— спокойная геомагнитная обстановка (Kp 2). 2–3 августа — спокойно (Kp 2).

— спокойно (Kp 2). 4 августа — ожидается повышенная геомагнитная активность (Kp 4). Это еще не магнитная буря, но метеочувствительные люди могут почувствовать легкое недомогание.

— ожидается повышенная геомагнитная активность (Kp 4). Это еще не магнитная буря, но метеочувствительные люди могут почувствовать легкое недомогание. 5–6 августа — умеренная активность (Kp 3).

— умеренная активность (Kp 3). 7–10 августа — преимущественно спокойный период (Kp 2).

— преимущественно спокойный период (Kp 2). 11–12 августа — возможны небольшие геомагнитные колебания (Kp 3).

— возможны небольшие геомагнитные колебания (Kp 3). 13–16 августа — снова спокойная ситуация (Kp 2).

— снова спокойная ситуация (Kp 2). 17–18 августа — незначительное повышение активности (Kp 3).

— незначительное повышение активности (Kp 3). 19 августа — наиболее вероятный день слабой магнитной бури уровня G1 (Kp 5).

— наиболее вероятный день слабой магнитной бури уровня G1 (Kp 5). 20 августа — активность постепенно снизится (Kp 3).

— активность постепенно снизится (Kp 3). 21–29 августа — спокойный геомагнитный фон (Kp 2).

Что означают цифры в прогнозе магнитных бурь на август 2026

NOAA использует индекс Kp от 0 до 9:

Kp 0–2 — спокойная геомагнитная обстановка.

— спокойная геомагнитная обстановка. Kp 3–4 — повышенная активность, но это еще не магнитная буря.

— повышенная активность, но это еще не магнитная буря. Kp 5 — слабая магнитная буря уровня G1.

— слабая магнитная буря уровня G1. Kp 6–9 — от умеренных до очень сильных магнитных бурь.

Самые опасные даты магнитных бурь в августе 2026

По прогнозу на август 2026 года наиболее внимательно к самочувствию стоит отнестись:

4 августа — повышенная геомагнитная активность;

— повышенная геомагнитная активность; 11–12 августа — небольшие колебания;

— небольшие колебания; 17–20 августа — самый активный период месяца;

— самый активный период месяца; 19 августа — единственная дата, когда на данный момент прогнозируется магнитная буря уровня G1.

Для большинства людей буря уровня G1 проходит почти незаметно, но метеочувствительные люди иногда могут ощущать головную боль, усталость, сонливость или бессонницу, страдать от перепадов артериального давления, раздражительности или снижения концентрации.

На работу техники такая буря обычно почти не влияет. Иногда возможны незначительные колебания в энергосистемах на высоких широтах, слабые сбои радиосвязи и появление полярного сияния в северных регионах, где его обычно не видно.

Но стоит помнить, что прогноз является предварительным. Солнечная активность может меняться очень быстро после появления новых вспышек или корональных выбросов массы, поэтому за 1–3 дня до события NOAA обычно уточняет прогноз.

Чтобы сохранить силы во время неблагоприятных периодов, врачи советуют не перегружать организм: хорошо высыпаться, пить достаточно воды, больше времени проводить на свежем воздухе, избегать стрессов, избытка кофе и алкоголя.

Если у тебя есть хронические заболевания или проблемы с давлением, стоит внимательнее следить за самочувствием и в дни магнитных бурь не пропускать назначенные врачом лекарства.

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