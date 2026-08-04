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Яворовский национальный природный парк: природные чудеса, которые непременно стоит увидеть

Ольга Петухова, редактор сайта 04 августа 2026, 16:00 3 мин.
яворовский парк на львовщине

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