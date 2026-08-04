Яворовский национальный природный парк: природные чудеса, которые непременно стоит увидеть

Это уникальная местность, ведь именно здесь, на Расточье во Львовской области, проходит Главный европейский водораздел, который разделяет речные бассейны Черного и Балтийского морей.
Интересно узнать больше о Яворовском НПП — мы готовы рассказать.
Яворовский национальный природный парк: адрес, карта и как доехать
Парк расположен во Львовской области, примерно в 35–40 км от Львова, на территории Яворовского района.
Добраться до него просто:
- Общественным транспортом: с автостанции №4 во Львове (ул. Шевченко) или от железнодорожного вокзала ходят пригородные автобусы по направлениям Львов — Яворов, Львов — Новояворовск или Львов — Крехов. Выйти нужно в Ивано-Франковом или возле Крехова.
- Автомобилем: по трассе М10 (Львов — Краковец) до пгт Ивано-Франковое (около 30–40 минут в пути).
История создания Яворовского национального природного парка
Парк создали относительно недавно — 4 июля 1998 года, чтобы сохранить уникальные природные комплексы Украинского Расточья — местности, где проходит Главный европейский водораздел.
Именно здесь дождевая вода растекается в двух направлениях: одни реки несут ее к Черному морю, другие — к Балтийскому.
А сам Яворовский парк объединяет природные особенности трех регионов — Полесья, Подолья и Карпат. Благодаря этому здесь рядом растут дубово-буковые рощи и величественные сосновые боры.
Но задолго до официального открытия парка эти места формировали жизнь региона: в древнерусские времена здесь проходили оживленные торговые пути, а в густых пралесах скрывались пещерные скиты монахов.
Яворовский национальный природный парк: интересные факты
Территория Яворовского НПП занимает более семи тысяч гектаров и входит в международный биосферный резерват Расточье под эгидой ЮНЕСКО.
Здесь сформировались десятки различных экосистем — от заболоченных участков и озер до редких сосново-буково-дубовых лесов, которые в Украине встречаются только на Расточье и в Крыму.
В парке насчитывается около 785 видов растений и более 300 видов животных.
Одной из главных достопримечательностей является Центр разведения потомков диких лошадей-тарпанов. Сам тарпан исчез более века назад, но здесь содержат лошадей, генетически родственных этому виду. В парке можно не только увидеть животных, но и покататься верхом.
Что посмотреть в Яворовском национальном парке
- Черные пруды: загадочные водоемы с темной водой. Такой оттенок ей придают торфяное дно и шишки ольхи. Вода в них очень мягкая и обогащена природными минералами.
- Креховский Свято-Николаевский монастырь: памятник XVII–XVIII веков с пещерной церковью. Находится возле села Крехов, окружен лесистыми холмами и источниками с целебной водой.
- Геологический памятник Белая Скала и экотропы: популярный маршрут с выходами древних известняков и живописными смотровыми площадками.
- Усадьба Расточья и Музей древностей: эколого-просветительский центр, где можно посетить музей аутентичного быта, попробовать сон на ульях или расписать традиционную яворовскую игрушку.
В Яворовском НПП можно заказать экскурсии по экологическим тропам с гидом, посетить мастер-классы по традиционным ремеслам, расписать яворовскую деревянную игрушку, изготовить куклу-мотанку или собственноручно сделать восковую свечу.
Также можно остаться в парке на ночь — здесь есть места для отдыха и ночлега, а для желающих устроить пикник или барбекю оборудованы специально отведенные места.
Источник фото: Yavorivskyi-park.in.ua.
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