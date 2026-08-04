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Яворівський національний природний парк: природні дива, які неодмінно варто побачити

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
яворівський парк на львівщині

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