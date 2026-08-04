Яворівський національний природний парк: природні дива, які неодмінно варто побачити

Яворівський національний природний парк — одне з тих місць, куди варто поїхати хоча б на вихідні, якщо хочеться втекти від міської метушні, але не витрачати багато часу на дорогу.

Це унікальна місцина, адже саме тут, в Розточчі на Львівщині, проходить Головний європейський вододіл, що ділить річкові басейни Чорного та Балтійського морів.

Цікаво дізнатися більше про Яворівський НПП — ми готові розповісти.

Яворівський національний природний парк: адреса, карта і як доїхати

Парк розташований у Львівській області, приблизно за 35-40 км від Львова, на території Яворівського району.

Дістатися до нього просто:

Громадським транспортом: З автостанції №4 у Львові (вул. Шевченка) або від залізничного вокзалу ходять приміські автобуси напрямку Львів — Яворів, Львів — Новояворівськ або Львів — Крехів. Зійти потрібно в Івано-Франковому або біля Крехова.

Автомобілем: По трасі М10 (Львів — Краковець) до смт Івано-Франкове (близько 30–40 хвилин у дорозі).

Історія створення Яворівського національного природного парку

Парк створили відносно нещодавно: 4 липня 1998 року, щоб зберегти унікальні природні комплекси Українського Розточчя — місцевості, де проходить Головний Європейський вододіл.

Саме тут дощова вода розтікається у двох напрямках: одні річки несуть її до Чорного моря, інші — до Балтійського.

А сам Яворівський парк поєднує природні риси трьох регіонів — Полісся, Поділля та Карпат. Завдяки цьому тут поряд ростуть дубово-букові гаї та величні соснові бори.

Але задовго до офіційного відкриття парку ці місця формували життя регіону: у давньоруські часи тут проходили жваві торгові шляхи, а в густих пралісах ховалися печерні скити ченців.

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Яворівський національний природний парк: цікаві факти

Територія Яворівського НПП займає понад сім тисяч гектарів і входить до міжнародного біосферного резервату Розточчя під егідою ЮНЕСКО. Т

Тут сформувалися десятки різних екосистем — від заболочених ділянок і озер до рідкісних сосново-буково-дубових лісів, які в Україні трапляються лише на Розточчі та в Криму.

У парку налічується близько 785 видів рослин і понад 300 видів тварин.

Однією з головних родзинок є Центр розведення нащадків диких коней-тарпанів. Сам тарпан зник понад століття тому, але тут утримують коней, генетично споріднених із цим видом. В парку можна не лише побачити тварин, а й покататися верхи.

Що подивитися в Яворівському національному парку

Чорні стави: з агадкові водойми з темною водою. Такий відтінок дає торф’яне дно та шишки вільхи. Вода в них дуже м’яка й збагачена природними мінералами.

з Крехівський Свято-Миколаївський монастир: пам’ятка 17-18 століть із печерною церквою. Знаходиться біля села Крехів, оточений лісистими пагорбами та джерелами з цілющою водою.

Геологічна пам’ятка Біла Скеля та екостежки: популярний маршрут із відслоненнями давніх вапняків та мальовничими оглядовими майданчиками.

Оселя Розточчя та Музей старожитностей: еколого-просвітницький центр, де можна відвідати музей автентичного побуту, спробувати сон на вуликах або розмалювати традиційну яворівську забавку.

В Яворівському НПП можна замовити екскурсії екологічними стежками з гідом, відвідати майстер-класи з традиційних ремесел, розписати яворівську дерев’яну забавку, виготовити ляльку-мотанку або власноруч зробити воскову свічку.

Також можна залишитися у парку на ніч — є місця відпочинку й ночівлі, для охочих влаштувати пікнік чи барбекю облаштовані спеціально відведені місця.

Джерело фото: Yavorivskyi-park.in.ua.

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