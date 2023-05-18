Бадьорить та охолоджує! Простий рецепт домашнього хлібного квасу — покроково

Квас — ароматний та насичений напій із зернових культур. На відміну від пива, він безалкогольний, але за смаком дуже схожий. Квас чудово охолоджує та заряджає енергію. Приготувати його вдома зовсім нескладно. Читай у нашому матеріалі, як зробити хлібний квас у домашніх умовах.

Хлібний квас у домашніх умовах: рецепт приготування

Квас не тільки смачний, а ще й дуже корисний. У ньому містяться вітаміни групи В, які позитивно впливають на нервову систему, шкіру та обмін речовин. Також квас містить фолієву кислоту, вітамін С, а ще мінерали.

А технологія приготування квасу проста й зрозуміла. Потрібно лише подрібнити хліб, змішати з водою, цукром та дріжджами. Потім вичекати, коли напій забродить і буде готовим до споживання.

Склад мінералів та вітамінів може різнитися, адже квас виготовляють не лише з хліба, а й фруктів, імбиру, меду, буряка та на основі медовухи. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати квас із березового соку.

Знадобиться

Житній хліб — 3 невеликі буханки

Дріжджі сухі — 1 ч.л.

Вода — 3 л

Цукор — 4 ст.л.

На приготування квасу знадобиться 3-5 днів. Тому розраховуй це під час планування.

Приготування

З буханки хліба зріж скоринку та подрібни його на маленькі шматочки. Залий хліб теплою водою. Вода має покрити хліб. Потім додай 2 ст.л. цукру. Закваску постав у тепле місце на три дні. Якщо цього не відбулося, слід додати дріжджі. Поріж решту хліба та запечи його до сухарів. Важливо, щоб хліб зарум’янився, але не згорів. У 5 л банку вилий закваску, поклади кілька шматочків сушеного та свіжого хліба. Додай 2 ст.л. цукру. Залий половину банки водою. Воду можна доливати в банку за смаком. Банку загорни в марлю та постав у тепле місце на добу-дві. Злий через марлю перший квас. Потім його можна поставити в холодильник. Зціджувати квас потрібно щодня, а з готової закваски можна ще довго робити свіжий квас. Якщо не зціджувати квас кілька днів, у тебе вийде оцет.

Раніше ми розповідали, як приготувати вино з винограду в домашніх умовах.

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