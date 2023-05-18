Бадьорить та охолоджує! Простий рецепт домашнього хлібного квасу — покроково

Квас — ароматний та насичений напій із зернових культур. На відміну від пива, він безалкогольний, але за смаком дуже схожий. Квас чудово охолоджує та заряджає енергію. Приготувати його вдома зовсім нескладно. Читай у нашому матеріалі, як зробити хлібний квас у домашніх умовах.
Квас не тільки смачний, а ще й дуже корисний. У ньому містяться вітаміни групи В, які позитивно впливають на нервову систему, шкіру та обмін речовин. Також квас містить фолієву кислоту, вітамін С, а ще мінерали.
А технологія приготування квасу проста й зрозуміла. Потрібно лише подрібнити хліб, змішати з водою, цукром та дріжджами. Потім вичекати, коли напій забродить і буде готовим до споживання.
Склад мінералів та вітамінів може різнитися, адже квас виготовляють не лише з хліба, а й фруктів, імбиру, меду, буряка та на основі медовухи. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати квас із березового соку.
Знадобиться
Фото: Unsplash
На приготування квасу знадобиться 3-5 днів. Тому розраховуй це під час планування.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати вино з винограду в домашніх умовах.
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