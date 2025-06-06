Рецепт квасу з цикорію: натуральний та корисний напій власноруч

Домашній квас — це не просто напій. Це частинка української традиції, смак літа дитинства, прохолода у спекотний день і душевна альтернатива магазинним газованим напоям. Особливо цінно, коли можна зробити його швидко, без бродіння на кілька діб, і при цьому з натуральних інгредієнтів.

Цей рецепт — справжня знахідка: ароматний, золотистий квас на основі цикорію, з медом, родзинками та дріжджами, готується менше ніж за добу. Він має легку карамельну гірчинку, приємну кислинку й природне газування — як у бочковому квасі, що продавали колись на вулиці. Усе, що вам знадобиться — трохи часу, звичайні продукти й бажання здивувати себе та близьких.

Читай, як зробити квас із цикорієм крок за кроком — у нашому матеріалі.

Рецепт домашнього квасу з цикорію та медом

Цей рецепт подарує насичений смак, легку кислинку та бурштиновий колір — як зі справжньої дубової бочки.

Інгредієнти:

5 л кип’яченої води (гарячої);

200 г цукру;

2 ст. л повні цикорію (розчинного);

1 ч. л (7 г) лимонної кислоти;

3 ст. л меду;

2 ч. л (8–10 г) сухих дріжджів;

15 шт. родзинок.

Приготування:

У велику ємність залити 5 л окропу, додати цукор, цикорій і лимонну кислоту. Добре розмішати. Охолодити суміш до температури приблизно 30 °C (тепла, але не гаряча — щоб дріжджі не загинули). Додати мед, дріжджі та родзинки. Ретельно перемішати. Накрити посуд марлею або чистим рушником. Поставити на сонячне місце або просто в тепле місце на 3 години. За цей час розпочнеться активне бродіння: з’явиться піна та характерний запах. Перелити квас у пластикові пляшки, не доливаючи до верху на 4–5 см. Важливо: злегка стисни пляшку перед закручуванням, щоб вигнати повітря — це дозволить визначити готовність (пляшка роздується). Залишити при кімнатній температурі ще на 2 години для доброджування. Перенести пляшки в холодильник. Вже через 12 годин квас буде готовий до вживання — ароматний, ігристий, трохи солодкувато-кислий.

Якщо хочеш інтенсивнішого газування — тримай 6–8 годин перед охолодженням. Читати на тему Квас з бузини: спосіб приготування в домашніх умовах та користь освіжаючого напою Квас з бузини: як приготувати і яка користь міститься у напої — читай в матеріалі.

Рецепт домашнього квасу з цикорію

Інгредієнти:

3 л кип’яченої (теплої) води;

2 ст. л цикорію (розчинного, без добавок);

1 ч. л лимонної кислоти;

7 ст. л цукру;

1 ч. л сухих дріжджів;

10 родзинок.

Приготування:

У велику посудину налий 3 л теплої кип’яченої води (температура близько 30–35 °C, не гарячіша). Додай цукор, лимонну кислоту та цикорій. Добре розмішай, щоб усе розчинилося. Всип сухі дріжджі та додай родзинки. Ще раз перемішай. Накрий ємність марлею або рушником і залиш у теплому місці на 4–5 годин для первинного бродіння.

Розлив і дозрівання

Після бродіння розлий квас у пластикові пляшки, залишаючи зверху трохи місця (3–5 см). Злегка стисни пляшку перед закручуванням, щоб вигнати повітря. Залиш при кімнатній температурі ще на 2–3 години, поки пляшки не стануть твердими (це ознака утворення газу), потім постав у холодильник.

Через 12–16 годин у холодильнику напій буде охолодженим, газованим і повністю готовим до вживання. Має приємний насичений смак, трохи схожий на бочковий квас з дитинства.

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