Рецепт кваса из цикория: натуральный и полезный напиток своими руками

Домашний квас — это не просто напиток. Это часть украинской традиции, вкус лета детства, прохлада в жаркий день и душевная альтернатива магазинным газированным напиткам. Особенно ценно, когда можно сделать его быстро, без брожения на несколько суток и при этом из натуральных ингредиентов.

Этот рецепт — настоящая находка: ароматный, золотистый квас на основе цикория, с медом, изюмом и дрожжами, готовится менее чем за сутки. Он имеет легкую карамельную горчинку, приятную кислинку и природную газировку — как в бочковом квасе, продаваемом когда-то на улице. Все, что вам понадобится, немного времени, обычные продукты и желание удивить себя и близких.

Читай, как сделать квас с цикорием шаг за шагом — в нашем материале.

Рецепт домашнего кваса из цикория и меда

Этот рецепт подарит насыщенный вкус, легкую кислинку и янтарный цвет — как из настоящей дубовой бочки.

Ингредиенты:

5 л кипяченой воды (горячей);

200 г сахара;

2 ст. л полны цикория (растворимого);

1 ч. л (7 г) лимонной кислоты;

3 ст. л меда;

2 ч. л (8-10 г) сухих дрожжей;

15 шт. изюма.

Приготовление:

В большую емкость залить 5 л кипятка, добавить сахар, цикорий и лимонную кислоту. Хорошо размешать. Охладить смесь до температуры примерно 30°C (теплая, но не горячая — чтобы дрожжи не погибли). Добавить мед, дрожжи и изюм. Тщательно перемешать. Накрыть посуду марлей или чистым полотенцем. Поставить на солнечное место или просто в теплое место на 3 часа. За это время начнется активное брожение: появится пена и характерный запах. Перелить квас в пластиковые бутылки, не доливая вверх на 4-5 см. Важно: слегка сожми бутылку перед закручиванием, чтобы выгнать воздух — это позволит определить готовность (бутылка раздувается). Оставить при комнатной температуре еще на 2 часа. Перенести бутылки в холодильник. Уже через 12 часов квас будет готов к употреблению — ароматный, игристый, немного сладковато-кислый.

Если хочешь более интенсивной газировки — держи 6–8 часов перед охлаждением.

Рецепт домашнего кваса из цикория

Ингредиенты:

3 л кипяченой (теплой) воды;

2 ст. л цикория (растворимого, без добавок);

1 ч. л лимонной кислоты;

7 ст. л сахара;

1 ч. л сухих дрожжей;

10 изюма.

Приготовление:

В большой сосуд налей 3 л теплой кипяченой воды (температура около 30–35°C, не горячее). Добавь сахар, лимонную кислоту и цикорий. Хорошо размешай, чтобы все растворилось. Всыпь сухие дрожжи и добавь изюм. Еще раз перемешай. Накрой емкость марлей или полотенцем и оставь в теплом месте на 4–5 часов для первичного брожения.

Разлив и созревание

После брожения разлей квас в пластиковые бутылки, оставляя сверху немного места (3-5 см). Слегка сожми бутылку перед закручиванием, чтобы выгнать воздух. Оставь при комнатной температуре еще на 2–3 часа, пока бутылки не станут жесткими (это признак образования газа), затем поставь в холодильник.

Через 12–16 часов в холодильнике напиток будет охлажденным, газированным и полностью готовым к употреблению. Имеет приятный насыщенный вкус, чуть-чуть похож на бочковый квас с детства.

А еще раньше Вікна публиковали рецепт приготовления в домашних условиях свекловичного кваса: напитка здоровья и молодости.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.