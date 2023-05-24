Квас из бузины: способ приготовления в домашних условиях и польза освежающего напитка

Квас из бузины — напиток, прекрасно утоляющий жажду даже в самые жаркие дни. В народе его называют домашним шампанским.

Рецепт такой вкусности прост и неприхотлив в приготовлении. Квас из бузины: как приготовить и какая польза содержится в напитке — читай в материале.

Квас из бузины: польза для организма

Настой из цвета бузины часто принимают при простуде, болезнях почек, ревматизме и т.д. Известно, что эти ягоды состоят из сахаров, смол, витаминов A и C, аминокислот, минералов — цинка, кальция, селена и железа.

Однако, по словам диетолога Галины Слободы, важно брать для рецептов именно ту бузину, которая съедобна. А сам напиток, как и все остальные калорийные напитки, нужно употреблять с умом и в ограниченном количестве. В качестве альтернативы воде этот напиток не подойдет.

Квас из бузины: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

10 л воды;

12-15 соцветий бузины (уже термически обработанных);

1-1,2 кг сахара;

10–20 г лимонной кислоты.

Способ приготовления:

Заранее собери соцветия из черной бузины. Лучше собирать уже раскрывшиеся молодые соцветия (в хорошую, солнечную погоду). Также обязательно проверь, чтобы на цветах не было насекомых. Срежь цветы с пыльцой из плодоножек. Возьми большую кастрюлю, на дно высыпь подготовленный цветы бузины. Добавь сахар, сок лимона или лимонную кислоту. Залей водой, перемешай, чтобы растворился сахар. Оставь все это на пять дней, чтобы начался процесс брожения. Накрой полотенцем и перемешивай квас несколько раз в день. Когда квас из бузины приготовится, отцеди его от цветов. Перелей в бутылки так, чтобы одна четвертая емкости оставалась свободной. Сожми бутылку, чтобы вышел воздух. Закрой крышкой и поставь в холодильник. Стенки бутылки должны надуться, чтобы можно было пробовать напиток.

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