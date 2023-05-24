Квас из бузины: способ приготовления в домашних условиях и польза освежающего напитка

Квас из бузины — напиток, прекрасно утоляющий жажду даже в самые жаркие дни. В народе его называют домашним шампанским.
Рецепт такой вкусности прост и неприхотлив в приготовлении. Квас из бузины: как приготовить и какая польза содержится в напитке — читай в материале.
Настой из цвета бузины часто принимают при простуде, болезнях почек, ревматизме и т.д. Известно, что эти ягоды состоят из сахаров, смол, витаминов A и C, аминокислот, минералов — цинка, кальция, селена и железа.
Однако, по словам диетолога Галины Слободы, важно брать для рецептов именно ту бузину, которая съедобна. А сам напиток, как и все остальные калорийные напитки, нужно употреблять с умом и в ограниченном количестве. В качестве альтернативы воде этот напиток не подойдет.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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