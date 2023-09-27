Только не повторяй за Челентано: как сделать домашнее вино из винограда

Ложится день и отдает свои надежды ночи? Работники устали работать, а донаты уже разлетелись по всем возможным благотворительным фондам? Тогда ты, наконец, можешь готовиться к нашей победе и сделать домашнее вино для предстоящего празднования.

И вообще не стоит сомневаться в своих силах. Все достаточно просто. Необходимо только набраться терпения, взять десять килограммов винограда и еще немного сахара.

Однако просто смешать необходимые ингредиенты и смотреть на них в ожидании, что завтра они превратятся в несколько бутылочек любимого полусладкого, не стоит. Так что перейдем к способу приготовления домашнего вина из винограда.

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Первый этап приготовления вина – подготовить все необходимое

Прежде всего нужно купить или собрать виноград из собственной плантации.

И все же, какое бы происхождение ни имел виноград на твоем столе, его следует перебрать.

Конечно, можно долго упоминать названия сортов, но проще выбрать виноград по цвету. Любишь красное вино, тогда очевидно, что следует брать ягоды темных сортов.

Однако некоторые хозяева хорошо знают о том, как еще и комбинировать сорта, в которых преобладают темные ягоды. Если есть желание, всегда можно попробовать такую ​​практику.

Когда на твоем кулинарном столе уже красуется необходимое количество сырья, можно приступить к работе. И сначала нужно переложить виноград в тару, которую он заполнит всего на 3/4.

Повторим сцену из старой итальянской комедии

Легендарная сцена с Укрощения строптивого, конечно, очаровательна. Однако все же впервые следует давить виноград руками. Как минимум, стоит пощадить свою стиральную машинку.

Поэтому перебрав виноград, можно начинать выжимать сок из ягод. Однако следует помнить, что мыть их перед этим не то чтобы не нужно, а даже не стоит. На их кожуре есть природные дрожжи и если их смыть, вино может вообще не получиться.

Когда каждая ягодка будет раздавлена ​​как моральное состояние нашего противника, тару можно накрывать марлей. После этого будущее вино необходимо переместить в затемненное помещение.

В это время начнется брожение сока, а на поверхности жидкости образуется так называемая мезга, которую нужно перемешивать стеклянной или пластиковой ложечкой.

Снять шляпу перед вином

Нет, это нужно не для мистического ритуала или выражения уважения напитка с древней историей. Шляпу или уже так называемую мезгу нужно снять с самого вина.

Этот процесс необходимо сделать только через четыре дня после того, как удалось выжать виноград. После того как мезга будет снята, сок нужно процедить через марлю дважды.

Сделать сладко, чтобы не кричать горько

После того как удалось процедить будущее вино через марлю, его необходимо подсластить. Пропорция должна составлять 50 граммов на каждый литр, то есть в общей сложности получается около полкило сахара.

Когда смесь станет достаточно сладкой, а сахар растворится, можно переливать ее в чистую бутылку, желательно емкостью в три литра.

Затем емкость необходимо накрыть всем известной медицинской перчаткой, в которой должен быть небольшой прокол. Или можно приобрести специальный гидрозатвор, который увеличит шансы на изготовление удачного вина.

Когда все пункты будут выполнены, вино можно переместить в темное место с температурой 22-25°C.

Как пройдет около четырех дней, может еще раз добавить сахар. Однако на этот раз уже не удастся просто засыпать все сладким компонентом и придется немного изменить план действий.

Сначала нужно отлить один литр вина в стерильную емкость и там перемешать с 50 граммами сахара, а когда он растворится, вернуть смесь в первую бутылку, закрыв ее снова гидрозатвором или перчаткой.

Если любишь еще слаще вино, то через шесть дней процесс можно повторить и добавить еще немного сахара таким же способом.

Завершение таинства создания вина

Когда пройдет еще три недели, процесс брожения должен завершиться. Это можно будет понять за спущенной перчаткой или гидрозатвором, который перестанет хлюпать. Тогда нужно разлить вино в чистые бутылки и плотно укупорить.

Пить собственноручно приготовленное вино можно будет всего через два месяца минимум. Что же касается привычного стереотипа, чем старше напиток, тем он лучше, то здесь нужно не рисковать. У домашнего вина обычно срок годности около пяти лет.

Однако если ты найдешь в себе талант к виноделию и решишь открыть собственное производство, читай, какие гранты для бизнеса предоставляет государство.

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