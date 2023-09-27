Їжа та рецепти

Тільки не повторюй за Челентано: як зробити домашнє вино з винограду

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Вересня 2023, 11:15
Як зробити домашнє вино з винограду
Фото: Unsplash

Більше новин
Чи буде ДПА у 2024 році: Верховна Рада про ДПА 2024
Скасували, але не для всіх. Чи буде ДПА-2024 для школярів та кому доведеться його складати
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На що виділять гроші у 2024 та скільки можуть втратити місцеві громади
Новий штам Covid-19 Пірола: що треба знати про штам коронавірусу BA.2.86
Covid-19 повертається? Що відомо про новий штам коронавірусу Пірола та чим він небезпечний
Страйк сценаристів у США: яка його ціль та у зв'язку з чим
“Відкласти олівці” нарешті завершується! Чому в США був один з найдовших страйків сценаристів та до якої угоди дійшли
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рецепт вафельного торта з ірискою від Ектора Хіменеса-Браво
Солодкий смак дитинства — рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво
як правильно заморозити кабачки на зиму
Свіжі вітаміни на зиму: як правильно заморозити кабачки
запіканка з гарбуза
Смачне та корисне доповнення осіннього столу: як приготувати запіканку з гарбуза в домашніх умовах
Вино
Справа на кілька хвилин: як відкрити вино без штопора

Відео
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження

Бюджет — на оборону. На що виділять гроші у 2024 та скільки можуть втратити місцеві громади
0:05:21
Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш: історії тих, хто виборов медалі на Іграх Нескорених
Довели світу, що українці — незламні! Історії військових, які вибороли медалі на Іграх Нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:25
Ізюмський ліс
Волосся стає дибки! Окупанти катували жителів Ізюму і ховали тіла у лісі — упізнали ще 14 жертв
0:03:44
Ведучі нового каналу відвідали реабілітаційний центр Recovery
Не лише по телевізору! Ведучі проекту ЄПитання відвідали військових у реабілітаційному центрі Recovery
0:04:21
FPV дрони
Кожна гривня допомагає, а далі — хлопці самі! Залізні пташки допомагають нищити ворога
0:06:15
перевірка влк
84 кримінальні справи та 33 підозри: як просувається перевірка ВЛК в Україні
0:13:17
Результати поїздки Зеленського до США та Канади: Кулеба розповів про головне
Президент повернувся не з пустими руками! Кулеба про результати візитів Зеленського до США та Канади
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:31
таміла ташева
Необхідно відселитися подалі від військових об’єктів! До чого готуватися людям у Криму — розповідає Таміла Ташева
Більше відео
Новий штам Covid-19 Пірола: що треба знати про штам коронавірусу BA.2.86
Читати далі
Covid-19 повертається? Що відомо про новий штам коронавірусу Пірола та чим він небезпечний

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь