Тільки не повторюй за Челентано: як зробити домашнє вино з винограду

Лягає день і віддає свої надії ночі? Робітники втомилися працювати, а донати вже розлетілись по всіх можливих благодійних фондах? Тоді ти нарешті можеш готуватись до нашої перемоги й приготувати домашнє вино для майбутнього святкування.

І взагалі не варто сумніватись у своїх силах. Все досить просто. Необхідно лише набратися терпіння, взяти десять кілограмів винограду та ще трішки цукру.

Однак просто змішати необхідні інгредієнти та дивитись на них в очікуванні, що завтра вони перетворяться на кілька пляшечок улюбленого напівсолодкого, не варто. Тож перейдемо до способу приготування.

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Перший етап приготування вина — підготувати все необхідне

Насамперед потрібно купити або зібрати виноград з власної плантації.

Та все ж, яке б походження не мав виноград на твоєму столі, його варто перебрати.

Звісно, можна довго згадувати назви сортів, але простіше вибрати виноград за кольором. Полюбляєш червоне вино, тоді очевидно, що варто брати ягоди темних сортів.

Однак деякі господарі добре знаються на тому, як ще й комбінувати сорти, у яких переважають темні ягоди. Якщо є бажання, то завжди можна спробувати таку практику.

Коли на твоєму кулінарному столі вже красується необхідна кількість сировини, можна розпочинати роботу. І спочатку потрібно перекласти виноград у тару, яку він заповнить лише на 3/4.

Повторимо сцену зі старої італійської комедії

Легендарна сцена з Приборкання норовливого, звісно, чарівна. Проте все-таки варто вперше чавити виноград руками. Як мінімум, варто поберегти свою пральну машину.

Тому, перебравши виноград, можна розпочинати вичавлювати сік із ягід. Однак, варто пам’ятати, що мити їх перед цим не те щоб не потрібно, а навіть не варто. На їхній шкірці є природні дріжджі, і якщо їх змити, вино може взагалі не вийти.

Коли кожна ягідка буде розчавлена як і моральний стан нашого супротивника, тару можна накривати марлею. Після цього майбутнє вино необхідно перемістити у затемнене приміщення.

У цей час розпочнеться бродіння соку, а на поверхні рідини утвориться так звана мезга, яку потрібно буде перемішувати скляною чи пластиковою ложечкою.

Зняти капелюх перед вином

Ні, це потрібно не для містичного ритуалу чи висловлення своєї поваги напою з давньою історією. Капелюх чи вже так звану мезгу потрібно зняти з самого вина.

Цей процес необхідно зробити лише за чотири дні після того, як вдалося почавити виноград. Після того, як мезга буде знята, сік потрібно процідити через марлю двічі.

Зробити солодко, щоб не кричати гірко

Після того, як вдалось процідити майбутнє вино через марлю, його необхідно підсолодити. Пропорція має становити 50 грамів на кожен літр, тобто загалом виходить близько півкіло цукру.

Коли суміш стане достатньо солодкою, а цукор розчиниться, можна переливати її у чисту пляшку, бажано місткістю у три літри.

Потім ємність необхідно накрити усім відомою медичною рукавичкою, у якій має бути маленький прокол. Або ж можна придбати спеціальний гідрозамикач, який збільшить шанси на виготовлення вдалого вина.

Коли всі пункти буде виконано, вино можна перемістити в темне місце з температурою 22-25°C.

Як мине близько чотирьох днів, можна ще раз додати цукор. Проте цього разу вже не вдасться просто засипати все солодким компонентом і доведеться трошки змінити план дій.

Спочатку потрібно відлити один літр вина у стерильну ємність і там перемішати з 50 грамами цукру, а коли він розчиниться, повернути суміш у першу пляшку, закривши її знову гідрозамикачем або рукавичкою.

Якщо полюбляєш ще солодше вино, то за шість днів процес можна повторити та додати ще трохи цукру таким самим способом.

Завершення таїнства створення вина

Коли мине ще три тижні, процес бродіння має завершитись. Це можна буде зрозуміти за спущеною рукавичкою або за гідрозамикачем, який перестане хлюпати. Тоді потрібно розлити вино у чисті пляшки та щільно їх закоркувати.

Пити власноруч приготоване вино можна буде лише мінімум за два місяці. Що ж стосується звичного стереотипу, що чим старіший напій, тим він кращий, то ліпше не ризикувати. У домашнього вина зазвичай термін придатності близько п’яти років.

Однак, якщо ти знайдеш у собі талант до виноробства та вирішиш відкрити власне виробництво, читай, які гранти для бізнесу надає держава.

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