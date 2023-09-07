Не дивна примха, а справжня знахідка: як приготувати маринований виноград, як оливки

Хочеться здивувати гостей чи просто посмакувати якоюсь незвичною закускою ввечері після довгого робочого дня? Тоді ти завжди можеш знайти в запасах маринований виноград як оливки.

Ні, це не дивна примха смакових рецепторів, а дуже смачна закуска, яка може потішити тих, кому вже набридли більш традиційні наїдки та закрутки.

А якщо у тебе ще не зберігається баночка маринованого винограду, тоді це гарний привід спробувати його приготувати, адже рецепт дуже прости. Переконайся у цьому разом з нами.

Зараз також дивляться

Інгредієнти для маринованого винограду

виноград — 300 грамів

оцет — 15 мілілітрів

духмяний перець — 3 горошини

чорний перець — 3 горошини

цукор — 2 чайні ложки

гвоздика — 2 бутони

лавровий лист — 1 штука

кориця — половина палички

сіль — половина чайної ложки

вода

Спосіб приготування маринованого винограду

Насамперед варто зазначити, що інгредієнтів має вистачити приблизно на одну півлітрову банку. Тому якщо є бажання зробити більше запасів цієї незвичайної закуски, тоді можна все множити відповідно на ту кількість, яку планується закрити.

Спершу варто підготувати чисту банку, чи банки, з кришечками. Тут все залежить від побажань господаря чи господині, що береться за приготування. Далі варто добре промити виноград, зібрати ягоди з грон, прибрати плодоніжки та просушити від зайвої вологи. Після цього можна розкласти ягоди по банках. Закип’ятити воду у такій кількості, яка потрібна, щоб покрити усі ягоди у банках. Залити її у ємкості з виноградом, а потім злити у чисту каструлю. Потім можна закладати лаврові листки, перець, гвоздику та корицю у банки. А в злиту воду додати сіль, цукор у пропорціях, що зазначені в інгредієнтах, та довести до кипіння. Після — влити у воду оцет та трохи прокип’ятити. Гарячим маринадом залити виноград у банках та герметично закрутити. Потім перевернути банки догори денцем та дати їм охолонути за кімнатної температури. Зберігати маринований виноград варто у темному прохолодному місці.

Однак ти ж пам’ятаєш, що з винограду можна приготувати ще одну дуже смачну річ? Читай, як зробити домашнє вино.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.