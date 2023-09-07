Не дивна примха, а справжня знахідка: як приготувати маринований виноград, як оливки

Хочеться здивувати гостей чи просто посмакувати якоюсь незвичною закускою ввечері після довгого робочого дня? Тоді ти завжди можеш знайти в запасах маринований виноград як оливки.
Ні, це не дивна примха смакових рецепторів, а дуже смачна закуска, яка може потішити тих, кому вже набридли більш традиційні наїдки та закрутки.
А якщо у тебе ще не зберігається баночка маринованого винограду, тоді це гарний привід спробувати його приготувати, адже рецепт дуже прости. Переконайся у цьому разом з нами.
Насамперед варто зазначити, що інгредієнтів має вистачити приблизно на одну півлітрову банку. Тому якщо є бажання зробити більше запасів цієї незвичайної закуски, тоді можна все множити відповідно на ту кількість, яку планується закрити.
Однак ти ж пам’ятаєш, що з винограду можна приготувати ще одну дуже смачну річ? Читай, як зробити домашнє вино.
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